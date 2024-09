Julien Mahé : « On ne pouvait pas rêver mieux pour un début de saison »

Ce n’est pas l’entrée en lice qu’espéraient les champions en titre monégasques. Pas dans les meilleures conditions au vu des blessures et de leur pré-saison mitigée, les joueurs de la Roca Team sont tombés dans le piège bien ficelé de Saint-Quentin. Derrière tout le match, ils ont eu un regain d’espoir en recollant au score, avant de se faire éteindre par un game-winner de Jerome Robinson. Côté saint-quentinois, cette victoire montre que les ambitions de l’ex-promu n’ont en rien baissé par rapport à la saison dernière, malgré le départ de joueurs clés comme Mathis Dossou-Yovo, Nate Johnson ou Melvin Ajinça. Le SQBB a livré une prestation remarquable, surtout au vu de l’absence de leur pivot Dominik Olejniczak et du non-match de leur pépite Nolan Traoré (2 points à 1/9 aux tirs).

Pierre Ratte en feu

Mais le coach Julien Mahé a pu compter sur un soutien de taille : celui de ses fans. Le public du Palais des sports Pierre Ratte – qui s’avère de plus en plus comme un guet-apens pour les gros poissons (l’ASVEL, Bourg et Monaco y avaient perdu la saison dernière) – a répondu présent avec plus de 3000 spectateurs en tribunes. De quoi créer une ambiance qualifiée d’« électrique » par Sasa Obradovic, et qui a aussi impressionné le héros du jour Jerome Robinson. Julien Mahé, prolongé en mai dernier pour deux ans, ne peut que se montrer heureux de cette première victoire. Elle lui permet de démarrer cette nouvelle saison dans l’élite sous les meilleurs auspices. C’est ce qu’il a confié en conférence de presse, capturé par l’Aisne Nouvelle :

« Très heureux de commencer la saison de cette manière, surtout avec l’ambiance incroyable de ce soir. On ne pouvait rêver mieux pour un début de saison. Ce sont des souvenirs inoubliables, et j’ose dire que cette victoire est méritée car nous avons mené tout le match. Même si la fin a été difficile avec le retour de Monaco, une des meilleures équipes d’Europe, avec Jerome [Robinson], nous avons un profil de joueur que nous n’avions pas auparavant. Il a le talent et l’expérience pour faire la différence dans les moments cruciaux. Nous avons choisi de ne pas trop changer nos habitudes défensives, mais nous avons dû nous adapter à l’absence de Dominik Olejniczak. Je tire mon chapeau à William Pfister, qui a été immense ce soir. Ainsi qu’à Giovan Oniangue, Marcos Santos Silva et Khalid Moore, qui ont tous été exemplaires. »

Le Belge Loïc Schwartz, qui a terminé avec la meilleure évaluation de l’équipe (13) et le deuxième plus haut total de points ex-aequo (11), a abondé dans ce sens :

« Commencer la saison avec une telle victoire, c’est vraiment super. L’ambiance était incroyable ce soir. Après une préparation un peu longue, ça fait du bien de reprendre. La saison dernière, notre réussite à 3 points était plus irrégulière, mais ce soir, nous avons réussi de gros tirs. Ce qui m’a surtout marqué, c’est notre défense. Il est très dur de limiter des joueurs comme Élie Okobo. Nous sommes une équipe qui mise sur la défense, et c’est par là que nous voulons gagner. Ce que nous avons réussi à faire ce soir. C’est parfait pour lancer la saison. On veut revivre des émotions comme ça. »