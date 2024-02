Julien Mahé (Saint-Quentin) : « On repart avec des regrets, c’est ça le pire »

Mathis Dossou-Yovo : « Ça nous tenait à cœur de montrer un autre visage que dimanche dernier. On voulait vraiment retrouver notre identité, être dur sur l’homme, relancer, dominer le rebond. On a livré une vraie bataille, mais on peut faire encore beaucoup mieux. Je pense que ça va nous aider pour la dernière partie de saison. La différence avec le match à l’Adidas Arena vient de ce qu’on a montré en défense. On est vraiment entré avec le couteau entre les dents, pour leur montrer dès le début que ça n’allait pas être 40 minutes de plaisir. C’est bon pour nous, ça nous sera utile. Mais il y aura toujours des regrets. À nous de tirer les leçons qu’il faut en tirer. Mais juste être content d’être là et d’avoir perdu à la Leaders Cup, ce n’est pas le discours qu’il faut avoir. Etre dans le Top 8, c’est bien mais la saison est encore longue. »

LE RÉSUMÉ DU MATCH

Julien Mahé : « Je suis très fier du match qu’on a produit. Pour moi, c’est un très gros match. Je vois très régulièrement Paris jouer et ce qu’on a réussi à produire en les laissant autant en difficulté, à seulement 71 points, en baissant leur pourcentage de réussite, en gagnant le rebond, c’est du haut niveau défensif à mon sens. On était à la fois dans les règles qu’on s’était dites, une bonne adaptation notamment sur certains joueurs par rapport au match. C’est pour ça que je suis très fier de la prestation des garçons car ce sont des choses qui peuvent nous permettre de faire une fin de saison très intéressante. Après, on repart évidemment avec des regrets, et c’est ça le pire… Offensivement, on a trop pêché : trop de pertes de balle qui n’ont pas de sens, de la maladresse hélas assez coutumière chez nous. Mais ce soir, c’est un peu trop. On a besoin d’avoir un peu plus d’adresse, notamment à 3-points. C’est le basket, je n’en veux jamais à mes joueurs quand ils ratent des tirs. Le principal, c’est la construction du shoot. On tire à 37% : même dimanche dernier, on avait fait mieux. Pour matcher ces équipes-là, il faut défendre comme on l’a fait et avoir plus de constance offensive. On a trop de joueurs qui sont en-deça en terme de scoring. Nous sommes hyper irréguliers sur la performance individuelle. On a des hauts et des bas, mais des bas trop bas. »

Propos recueillis à Saint-Chamond