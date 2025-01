Kadri Moendadze lance une cagnotte solidarité pour Mayotte, dévastée par le cyclone Chido

Le 21 décembre, six jours après le passage du cyclone Chido à Mayotte, Kadri Moendadze (30 ans) nous énumérait ce dont son île avait besoin dans l’immédiat. « De l’eau, de l’électricité et des vivres. » Avant d’envisager un horizon plus lointain… « Ensuite, l’un de mes objectifs personnels est de lancer un appel aux dons. Mais vu que je n’ai pas Internet pour l’instant… »

Désormais de nouveau connecté, et toujours sur place à Mayotte, l’ancien capitaine de la Chorale de Roanne a tenu sa parole et lancé ce samedi sa cagnotte en ligne. « Je distribuerai moi-même cette aide sur place », écrit-il dans un texte appelant à la solidarité de la communauté basket, tout en décrivant comment l’argent récolté sera utilisé :

– Achat et distribution de nourriture et d’eau

– Achat et distribution de collations aux jeunes basketteurs pour lancer la reprise du sport dans un contexte de famine.

– Achat et distribution de produits de première nécessité et d’hygiène.

– Aider dans la limite de nos moyens à soutenir psychologiquement les familles démunis par le cyclone.

– Dans un dernier temps….rachats d’équipements pour les clubs de baskets de Mayotte

« Chaque don, même modeste, est précieux et contribuera à apporter un peu de réconfort et d’espoir à ceux qui en ont le plus besoin », poursuit-il. « Par exemple, 10 Euros = de l´eau potable et des repas pour 1 personne pendant 3 jours. Je crois profondément aux valeurs du basket, du sport et de l’humanité en général, et je suis persuadé que nous réussirons ensemble à relever ce territoire meurtri. »

Pour participer à la cagnotte, rendez-vous sur la plateforme Leetchi : Mayotte Solidarité Basket