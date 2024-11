Kalifa Sakho confirme avec Sam Houston : encore un intérieur français productif en NCAA ?

Joueur du bout du banc à Utah State en 2023-2024, Kalifa Sakho (2,04 m, 23 ans) s’affirme comme un joueur majeur dans sa nouvelle fac de Sam Houston. Le natif de Rouen a confirmé sa belle performance du week-end dernier à l’occasion de la rencontre contre le modeste programme des Trinity Tigers, université basée à San Antonio (Texas) qui évolue en NCAA III.

Après avoir marqué 22 points, l’ancien Espoir du Limoges CSP a inscrit 19 points à 9/11 aux tirs en plus de prendre 6 rebonds et contré 3 tirs en 25 minutes. Son équipe s’est imposée dans les grandes largeurs (105-78) pour sa première à domicile, dans un match hors-conférence. Joueur relativement âgé, Kalifa Sakho est considéré comme senior puisque avant de rejoindre Utah State il a joué en Junior College, au South Plains College, programme texan basé à Levelland. Il a notamment été élu meilleur défenseur de la WJCAC conference en 2021-2022.

Alors qu’il est censé passer professionnel en 2025, Kalifa Sakho espère que son ultime campagne NCAA va lui permettre de s’affirmer et ainsi de se montrer. Il est bien parti pour.

Kats defend Johnson Coliseum in their first home game of the season! 🙌#EatEmUpKats pic.twitter.com/kr3RPC4b2j

