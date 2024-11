Titulaires, Amaël L’Etang et Kalifa Sakho réalisent leur match référence en NCAA

Les Français sont décidément à la fête en NCAA ! Alors que Daniel Batcho écrase tout avec Louisiana Tech (38 points à 12/13 et 8 rebonds la nuit dernière), Amael L’Etang (2,15 m, 19 ans) et Kalifa Sakho (2,04 m, 23 ans) ont réalisé leur match référence ce week-end en NCAA. Tous deux titulaires avec Dayton et Sam Houston, ils ont contribué au succès de leur équipe.

Freshman, le Toulousain Amaël L’Etang s’est montré très productif (13 points à 6/10 aux tirs, dont 1/3 à 3-points, 10 rebonds et 2 contres) en seulement 17 minutes dans la victoire des Dayton Flyers face aux modestes Capital Crusaders (76-55), programme de NCAA Division III. L’ancien joueur de Cholet Basket prend peu à peu de l’épaisseur dans le dispositif de Dayton.

French big man Amael L’Etang today in Dayton’s win over Capital 13 points

10 boards

2 blocks

6-10 FG

1-3 3P

0-2 FT 7’1 freshman big with some intriguing upside playing for the Flyers this year. A name to keep an eye on as the season goes on as a potential long term guy pic.twitter.com/VceBLkTb7T — nbadraftpoint (@draftpoint2024) November 17, 2024

Kalifa Sakho est lui déjà un habitué de la NCAA puisqu’il évoluait au sein du très bon collectif d’Utah State en 2023-2024. Mais jamais l’ancien espoir du Limoges CSP n’y avait passé la barre des 10 points. Cette fois, il a planté 22 points à 9/12 aux tirs dans la victoire de Sam Houston contre les Lamar Cardinals (85-72). Le natif de Rouen a également pris 6 rebonds et contré 2 tirs en 23 minutes. Sur ses trois matches précédents des Sam Houston Bearkats, il n’avait pas fait mieux que 5 points. De quoi lui donner un bel élan ?