Un chassé-croisé Ismaël Kamagate – Amine Noua à Tortone ?

Ce dimanche à 17h, Ismaël Kamagate est apparu pour la dernière dernière fois sur une feuille de match pour Milan à l’occasion de la réception de Tortone, avant d’être envoyé en prêt dès lundi à… Tortone, actuel 12e de Lega (6v-9d) et tout juste éliminé en BCL, par le Galatasaray en play-in, malgré une première phase quasi-parfaite (5v-1d). Évidemment, le pivot drafté par les Nuggets n’a pas affronté ses futurs coéquipiers.

Une information confirmée par La Prealpina et qui devrait venir mettre fin à un feuilleton long de plusieurs mois. Dès le 12 octobre, il avait été fait d’un écho d’un intérêt du club piémontais pour l’ancien pivot de Paris, dès qu’il était clair qu’Ettore Messina ne comptait pas réellement sur lui. En ce début de semaine, Ismaël Kamagate a également discuté d’un prêt à Breogan mais les négociations ont finalement achoppé. La faute, notamment, à un retour dans la course de Tortone, au milieu d’autres prétendants (AEK Athènes, Reggio Emilia), qui aurait mis le grappin sur l’international tricolore.

Amine Noua libre de s’engager où il veut



Sous contrat avec Milan jusqu’en 2025, Ismaël Kamagate n’a jamais réussi à se distinguer en EuroLeague (1,1 point en moins de 3 minutes de moyenne sur 9 apparitions) et jouait un peu plus dans le championnat italien, sans toutefois être énormément responsabilisé (6,3 points à 74% et 2,7 rebonds en 12 minutes). « Je m’attendais pas à jouer 20 minutes mais je continue de progresser auprès des joueurs qui sont autour de moi en les observant et, à l’occasion, sur le terrain », nous disait-il début décembre après un match à Belgrade. » Il y a des fois où je rentre et je suis très bon, d’autres fois où je suis un peu moyen, d’autres fois où je ne suis pas bon. Il me faut plus de constance. Après, on peut quand même apprendre dans ce type de situation. Et je verrai où ça m’amène. »

Cela devrait donc être à Tortone, où il obtiendra sûrement un plus grand terrain d’expression qu’au sein de la raquette cinq étoiles de Milan (Kyle Hines – Nicolo Melli – Nikola Mirotic). Il pourrait remplacer Amine Noua, qui peine à s’exprimer en six semaines sur place (4,6 points et 3,4 rebonds de moyenne en 10 matchs toutes compétitions confondues), lui qui a déjà traversé un début de saison perturbé par la guerre en Israël. Cantonné dans un corner par le nouveau coach Walter De Raffaele, muet face au Galatasaray Istanbul en play-in de la BCL (0/10 aux shoots en cumulé sur les deux matchs), l’intérieur lyonnais a été discret à Milan pour ce qui était peut-être sa dernière avec le Derthona (4 points à 1/4 et 1 rebond pour -1 d’évaluation en 13 minutes). Selon nos informations, il a été signifié à l’ancien Strasbourgeois qu’il était libre de s’engager où il voulait et qu’il ne serait pas retenu.