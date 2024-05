Kekelly Elenga, l’ASVEL après les chemins de traverse ?

À peine terminée, la saison de LFB bascule dans la période des transferts et ça bouge du côté d’Angers. La capitaine de l’UFAB, Kekelly Elenga (1,86 m, 33 ans), souhaiterait s’en aller. Encore sous contrat pendant une année, l’intérieure française aurait décidé de rejoindre l’ASVEL selon Ouest France.

Une page qui se tourne

Une sorte d’accomplissement après avoir emprunté de nombreux chemins de traverse au cours de sa carrière. Formée à Bourges, la Picarde a longuement évolué en NF1 ou en Ligue 2. Hormis un crochet par La Roche Vendée en 2017/18, elle n’aura connu que les niveaux inférieurs entre 2010 et 2021. Autant dire qu’une signature à l’ASVEL représente très certainement un véritable accomplissement pour l’ancienne joueuse de Dunkerque-Malo.

Arrivée à Angers en 2021 en provenance de Chartres, elle a démarré par une première saison timide (4,2 points à 38% et 3,5 rebonds) avant de considérablement hausser son niveau. Depuis deux années, elle tournait à 11 points, 4,5 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne. Incitée à rejoindre le club lyonnais, elle va pouvoir partager son expérience dans un effectif en pleine reconstruction, décimé par une saison 2023/24 laborieuse. La capitaine va laisser sa place, et un vide à l’UFAB, surtout que son départ devrait également s’accompagner de celui de Jasmine Bailey, direction Lattes-Montpellier.