Jasmine Bailey sur le départ, Lattes-Montpellier sur le coup

En parallèle du départ surprise de Kekelly Elenga (1,86 m, 33 ans) vers l’ASVEL, Angers doit aussi gérer les adieux de Jasmine Bailey (1,76 m, 34 ans). L’arrière était présente à l’UFAB depuis trois saisons et pourrait rejoindre Lattes-Montpellier à la rentrée, selon les informations de Ouest France.

Toujours aussi complète (9,5 points à 35%, 7,2 rebonds et 3,9 passes décisives), l’ancienne joueuse de La Roche Vendée et Saint-Amand était un pion essentiel du dispositif d’Aurélie Bonnan. Très active contre Villeneuve-d’Ascq en quart de finale (18,5 points, 6,5 rebonds et 3,5 passes décisives), l’Américaine serait ainsi un renfort de poids pour le BLMA, récent demi-finaliste du championnat.