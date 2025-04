Kemba Walker sort de sa retraite : direction la BIG3

Les 6 minutes anonymes disputées par Kemba Walker le 11 avril 2024 contre le Bayern Munich (2 points et 1 rebond) ne seront donc peut-être pas ses dernières dans le milieu…

Alors qu’il avait annoncé prendre sa retraite au terme d’un dernier chapitre insipide à l’AS Monaco (4,4 points à 40%, 1,4 rebond et 1,1 passe décisive de moyenne en 26 matchs EuroLeague), le quadruple All-Star NBA va retrouver les parquets. Pas en 5×5 certes, mais en 3×3, au sein de la BIG3, la ligue estivale remportée l’année dernière par l’équipe de l’antibois Garlon Green.

Cardiac Kemba is on the board. Welcome to the BIG3! What BIG3 squad do you want to see him on? Get your tickets at https://t.co/6y7TmGfemv pic.twitter.com/tOmuqghE9X

— BIG3 (@thebig3) April 17, 2025