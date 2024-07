Kenny Atkinson autorisé à regagner Cleveland pour signer son contrat

« Kenny Atkinson, qui était avec nous depuis le 18 juin, est parti signer son contrat à Cleveland puis travailler sur la Draft. Il reviendra en début de semaine prochaine. » C’est avec ces mots que Boris Diaw, le Manager General de l’équipe de France, expliquait l’absence de l’assistant-coach de Vincent Collet en préambule du media day organisé par la FFBB au cœur de l’INSEP.

Un bon de sortie octroyé par le staff des Bleus et la fédération qui ne manquait pas de rappeler un épisode douloureux de l’équipe de France féminine l’an dernier, lorsque Marine Johannes (1,78 m, 29 ans) se voyait priver d’Euro pour cause d’aller-retour à New York en pleine préparation afin de signer son contrat avec le Liberty (WNBA). Une absence de quelques jours synonyme d’exclusion du groupe France qui n’avait pas manqué de susciter de nombreuses réactions, parmi lesquelles celles de Nicolas Batum et Tony Parker.

Sans doute échaudée par cette polémique dont elle se serait bien passée à la veille d’une compétition internationale, la FFBB s’est donc montrée plus clémente cette fois envers le nouvel entraîneur des Cavaliers.