Kenny Kasiama et Milhan Charles draftés en G-League

Kenny Kasiama et Milhan Charles ont été sélectionnés lors de la NBA G League International Draft organisée ce mercredi 10 juillet 2024.

Joueur du Pôle France jusqu’en 2020, Kenny Kasiama (1,97 m, 21 ans) a rejoint l’ASVEL en 2020. Après deux saisons au centre de formation, ce poste 3/4 est passé professionnel au Portel. Peu utilisé en Betclic ELITE (7 minutes en moyenne lors de ses 26 entrées), il est descendu en Pro B. Chez un relégable, l’ALM Evreux, il a tourné à 5,3 points à 38,2% de réussite aux tirs (dont 20,8% à 3-points), 3,7 rebonds et 0,9 passe décisive en 19 minutes de moyenne. Le Francilien a été retenu chez les Salt Lake City Stars.

Milhan Charles (2,00 m, 20 ans) s’est lui fait connaître en passant un cap au sein du club néerlandais de Limbourg. L’ailier a depuis signé un contrat professionnel avec les Antibes Sharks. Drafté par les San Diego Clippers, le Manosquin, ancien joueur d’Aix-Venelles, devrait cependant logiquement évoluer chez les Sharks en 2024-2025.

Sarem Jafari (Iran) and Kenny Kasiama (France) led the way as four G League teams added the Returning Player Rights to future international NBA Draft prospects during the 2024 NBA G League International Draft.

Learn More: https://t.co/7oEg7lMO7w pic.twitter.com/ms35BrVamu

— NBA G League (@nbagleague) July 10, 2024