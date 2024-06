Kentan Facey va retrouver Stéphane Eberlin à Caen

D’un promu à… un autre promu ! Au sortir d’une bonne saison avec le Poitiers Basket 86 (8,8 points à 58% de réussite aux tirs et 5,4 rebonds pour 12,8 d’évaluation en 21 minutes) qui retrouvait la Pro B après deux années de purgatoire en NM1, Kentan Facey (30 ans, 2,06 m) va s’engager à Caen très prochainement, selon nos informations. Le club normand retrouve lui aussi la deuxième division après cinq années au troisième échelon. Il a récemment battu Saint-Vallier en finale des playoffs de NM1.

À la recherche d’un pivot étranger pour son retour en #ProB, Caen va prochainement engager Kentan Facey. Le Jamaïcain va ainsi retrouver Stéphane Eberlin, son coach à Souffelweyersheim entre 2019 et 2021. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) June 28, 2024

Après deux premiers exercices professionnels dans le sud de l’Europe, d’abord à Trikala en Grèce (2017-2018) puis à Limassol à Chypre (2018-2019), le champion universitaire de NCAA avec UConn n’a plus jamais quitté la France et la Pro B. Déniché par Stéphane Eberlin, alors coach emblématique de Souffelweyersheim (2019-2021), le Jamaïcain s’apprête donc à le retrouver quelques années plus tard mais en Normandie cette fois-ci. Par la suite, Facey a évolué à Blois, comme remplaçant médical, où il fût vainqueur des playoffs d’accession en 2022. Mais tout juste remis d’une rupture des ligaments croisés l’éloignant des terrains de longs mois, il ne découvrira pas la Betclic ELITE avec le club loir-et-chérien. Il connaîtra, en revanche, la relégation avec Saint-Vallier un an plus tard. N’accompagnant pas le SVBD en NM1, c’est à Poitiers qu’il a poursuivi sa carrière donc.

Unanimement apprécié pour ses qualités humaines partout où il est passé grâce à son tempérament calme et son leadership, Kentan Facey va apporter sa précieuse expérience de la division au Caen Basket Calvados, tout juste promu.