Kevin Punter élu MVP d’octobre en EuroLeague avec le FC Barcelone

Le recrutement estival de Kevin Punter (1,93 m, 31 ans) par le FC Barcelone s’avère déjà payant. Grâce à ses talents de scoreur, Punter a mené son équipe à une série de cinq victoires consécutives en EuroLeague (de la deuxième journée à la sixième), plaçant Barcelone dans le top du classement.

Avec des moyennes de 18,6 points, 1,9 rebond, 2,4 passes décisives et 1,4 interception, il s’est distingué par son adresse exceptionnelle : 62,2 % aux tirs à 2-points, 47,5% à 3-points et 95,8% aux lancers francs. Cette distinction marque la première fois que Kevin Punter remporte le titre de MVP du mois en EuroLeague, et fait de lui le premier joueur du Barça à recevoir cet honneur depuis 2021.