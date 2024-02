Kezza Giffa, un record aux lancers francs et une 12e victoire de suite

La belle série d’High Point et Kezza Giffa continue. Les Panthers ont signé leur 12e victoire de suite ce samedi 3 février et le meneur français a lui terminé avec 23 points ou plus pour la sixième rencontre consécutive. Aucune équipe ne reste sur une telle série en NCAA actuellement.

S’il n’a réussi que 2 tirs de champ, sur 7 tentatives, le fils de Sacha Giffa a provoqué de très nombreuses fautes pour tenter pas moins de 24 lancers francs. Très efficace dans ce registre (87,62%, 48e meilleur pourcentage de toute la NCAA), l’ancien espoir de Levallois en a réussi 22, réalisant le record de son programme. De quoi atteindre les 26 points en plus de ses 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues en 38 minutes, après ses 24 points du milieu de semaine.

N°1 de toute la NCAA en lancers francs tentés

High Point est toujours au sommet de sa conférence, la Big South, avec un bilan parfait de 9 victoires en 9 matches. Avec 16,9 points à 45,7% de réussite aux tirs (dont 41,9% à 3-points sur 3,6 tentatives par rencontre), 2,8 rebonds, 3,2 passes décisives et 2,4 balles perdues en 28 minutes, et tout ça en sortant du banc à 19 reprises sur 25 matches, Kezza Giffa pourrait pourquoi pas terminer MVP de la saison de la Big South. Il est tout cas le joueur de NCAA à avoir le plus tenter de lancers francs cette saison (202, soit 8,4 par rencontre), loin devant Xavier Johnson de Southern Illinois (189) et Issac McBride d’Oral Roberts (134). C’est dire de son niveau d’agressivité pour sa première vraie saison à ce niveau, après une saison freshman à UTEP où il n’avait que très peu joué en 2021-2022.