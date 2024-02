Killian Hayes rejoue, retrouve le cinq et gagne avec Détroit

Killian Hayes a rejoué avec les Pistons de Détroit ce mercredi 7 février. Mis de côté sur les trois derniers matches, proposé sur le marché des transferts, le meneur franco-américain a bénéficié du forfait de Cade Cunningham.

Titulaire, le Florido-Maugeois s’est montré productif (8 points à 3/7 aux tirs dont 2/4 à 3-points, 4 rebonds et 9 passes décisives en 28 minutes) lors d’une belle victoire de Détroit à Sacramento (120-133), une bonne équipe de la conférence Ouest (29 victoires et 21 défaites). L’ancien joueur de Cholet et Ulm a notamment bien trouvé Jaden Ivey sur la ligne arrière. Ce dernier a cumulé 37 points à 13/23 aux tirs, 6 rebonds, 7 passes décisives et 5 balles perdues en 38 minutes.

Killian Hayes high-arcing 3 beats the halftime buzzer! Detroit leads 70-63 at the break. Pistons-Kings | Live on the NBA App

📲 https://t.co/GGafcgmbG3 pic.twitter.com/WRwADxrp5Q — NBA (@NBA) February 8, 2024

Détroit signe sa septième victoire et se rapproche des Washington Wizards (9 victoires et 41 défaites) qui ont perdu à domicile face à Cleveland (106-114). En sortie de banc, Bilal Coulibaly a cumulé 6 points à 2/5 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 3 rebonds, 1 passe décisive et 4 balles perdues en 28 minutes (-17 au +/-).

Autrement, Nicolas Batum (ischio-jambiers) et Frank Ntilikina (hanche) n’étaient pas sur la feuille de match de Philadelphie et Charlotte. Quant à San Antonio, ils ont perdu en déplacement à Miami malgré le nouveau double-double de leur rookie Victor Wembanyama.