Killian Malwaya (Évreux) arrêté un mois

L’ALM Evreux va devoir se passer de son arrière/ailier Killian Malwaya (1,97 m, 18 ans) pour un mois. Le jeune espoir prêté par le Paris Basketball a été victime d’une grosse entorse de la cheville dimanche dernier à l’entraînement. « Tout seul, sur la dernière action, elle a tourné », a-t-il expliqué à Paris-Normandie.

Pour sa première vraie saison au niveau professionnel, Killian Malwaya est déjà essentiel à Évreux (12,7 points à 57% de réussite aux tirs dont 41,8% à 3-points, 3,2 rebonds et 1 passe décisive en 23 minutes). Son retour est attendu début mars, après la trêve internationale.

Sans lui, l’équipe de Neno Asceric espère aller chercher sa huitième victoire de la saison contre l’Alliance Sport Alsace ce vendredi soir pour la 17e journée de Pro B, alors que Sitraka Raharimanantoanina et Dorian Angloma ont repris l’entraînement mercredi et que Yasiin Joseph, Williams Tavares et Bangaly Fofana sont diminués selon leur coach.