Killian Tillie en finale de la Copa del Rey avec Malaga, contre le Real Madrid

Le Real Madrid et Malaga se retrouvent en finale de la Copa del Rey ce dimanche 16 février à Gran Canaria. Un choc récurrent dans la compétition, marqué par une rivalité équilibrée en finale.

Ce samedi, les deux équipes locales, Tenerife et Gran Canaria, ont été éliminées en demi-finales. Le Real Madrid a dominé Tenerife (80-63), tandis que Malaga a pris le meilleur sur Gran Canaria (90-83). La finale mettra donc en scène un duel de haute intensité, avec un Français, Killian Tillie (Malaga), en lice pour le titre. En demi-finales, l’intérieur français n’a pas pesé (0 point à 0/2 et 2 rebonds en 9 minutes), pas plus qu’Andrew Albicy (3 points à 1/4 et 1 passe en 24 minutes) et Pierre Pelos (4 points à 1/3 en 15 minutes) côté Gran Canaria.

Un classique de la Copa del Rey

Le duel entre Malaga et le Real Madrid en Copa del Rey est devenu une tradition. Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises dans cette compétition, avec un léger avantage pour le Real (3-2). Cependant, en finale, l’équilibre est parfait : une victoire chacun. Malaga avait remporté son premier titre en 2005 en battant le géant madrilène (80-76), avant que le Real ne prenne sa revanche en 2020 avec un succès écrasant (95-68).

🔝 Sergio Llull, con 34 victorias coperas, se convierte en el SEGUNDO JUGADOR con MÁS TRIUNFOS en #CopaACB superando a Juan Carlos Navarro. 🔗| https://t.co/KdMaGwLEII pic.twitter.com/90E0EzLwOv — #CopaACB (@ACBCOM) February 15, 2025

Malaga déjà vainqueur cette saison face au Real

Ce n’est pas la première fois que les deux équipes se disputent un titre cette saison. En septembre dernier, Malaga s’était imposé en finale de la Supercopa Endesa (80-90), remportant ainsi son premier trophée de la saison aux dépens du Real. Ce succès historique conforte les Andalous dans leur ambition de réaliser un triplé cette saison, après leur victoire en Coupe Intercontinentale de la FIBA.

Une finale entre retrouvailles et enjeux historiques

La finale sera aussi marquée par les retrouvailles de Chus Mateo avec son ancien club. L’entraîneur du Real Madrid a été l’adjoint de Sergio Scariolo lors des succès de Malaga en 2005 et 2006 et a même dirigé l’équipe en tant que coach principal en 2011-2012. Côté Malaga, Jonathan Barreiro retrouve le Real Madrid, où il avait débuté sa carrière professionnelle.

Le Real Madrid vise une 30e Copa del Rey, un chiffre qui renforcerait son hégémonie sur la compétition. De son côté, Malaga espère décrocher sa troisième couronne et signer un triplé inédit cette saison.