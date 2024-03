Kymany Houinsou annonce son départ de Washington State

Kymany Houinsou a annoncé son départ de l’Université de Washington State. Le Français s’est inscrit sur le portail des transferts de la NCAA, comme l’a fait son compatriote Maxime Raynaud plus tôt ce mois-ci.

PROFIL JOUEUR Kymany HOUINSOU Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 197 cm Âge: 20 ans (06/01/2004) Nationalités:

Kymany Houinsou a passé les Cougars. Utilisé à tous les postes ou presque, l’ancien joueur du FC Mulhouse, de l’ASSM Pfastatt, l’ASVEL et Saint-Quentin a plus joué cette saison (20 minutes) que la précédente (16). Véritable couteau-suisse, l’Alsacien a tourné à 4,3 points à 43,5% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds, 2,1 passes décisives et 0,7 contre. Son apport n’est pour rien dans le parcours de Washington State, qui a vécu sa première March Madness depuis 2008. Kymany Houinsou est le deuxième joueur à annoncer son départ de Washington State après Dylan Darling.