Kymany Houinsou s’engage avec Loyola pour sa 3e saison NCAA

Kymany Houinsou (197cm, 20 ans) a trouvé sa nouvelle équipe pour disputer sa saison junior en NCAA : il s’agit de l’université de Loyola. L’ancien joueur de l’ASVEL et de Saint-Quentin va désormais tenter de progresser avec cette faculté, situé à Chicago (Illinois) et évoluant en première division universitaire, dans la conférence Atlantic 10.

NEWS: Washington State transfer Kymany Houinsou has committed to the Loyola Ramblers, he told ESPN. The 6-foot-7 Swiss army knife French guard boasts strong college and FIBA experience, but is only 20 with two years of eligibility remaining. pic.twitter.com/MASTtZmXez

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 29, 2024