Kyshawn George (ex-Chalon) lui aussi à la Draft 2024 ?

Kyshawn George a fait le choix de réaliser son rêve en rejoignant la NCAA plutôt que de rester à l’Élan Chalon, son centre de formation en France. Et ce choix semble porter ses fruits puisque l’arrière réalise de très beaux progrès avec les Hurricanes, au point d’être régulièrement bien placé dans les mock Drafts de la cuvée 2024.

LIRE AUSSI (article de 2022). Kyshawn George, l’héritier suisse de l’Élan Chalon ?

Sur la dernière projection d’ESPN de la Draft NBA 2024, Kyshawn George est 32e juste derrière Melvin Ajinça, l’ailier de Saint-Quentin qu’il affrontait en Pro B la saison passée. Moins référencé, le site NBA Draft le classe à la 11e place ! Si ses statistiques sur la saison 2023-2024 ne sont pas sensationnelles (7,8 points à 42,5% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds, 2,3 passes décisives, 0,9 interception et 1,6 balle perdue en moins de 23 minutes), son potentiel est très important. Polyvalent, très adroit (41,3% à 3-points sur plus de 4 tentatives par match), le Suisse s’est montré sous un beau jour fin février sur le parquet de North Carolina. Dans une courte défaite chez les Tar Heels (75-71), classés 7e au ranking des coaches et leader de l’ACC, il a inscrit 14 points à 5/10 en 33 minutes. Trois jours plus tôt, le natif de Monthey avait mis 16 points, toujours à 5/10, en plus de cumuler 5 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions face à Georgia Tech (défaite 80-76).

Belle sortie contre UNC pour Kyshawn George malgré la défaite (14 points à 4/7 à 3-pts). Du C&S, du pull-up mais c'est surtout intéressant de le voir jouer avec le pick. pic.twitter.com/4ZRYCAYBHt — Manu (@_manelo) February 27, 2024

Dans la très relevée conférence ACC, le fils de Deon George (un joueur canadien passé par Brest, notamment) se montre déjà au niveau pour sa première vraie saison aux États-Unis. Et même si Miami reste sur six défaites de suite, qu’il lui est arrivé de passer à côté (2 points à 1/7 et 4 passes décisives dans une lourde défaite face à Duke), Kyshawn George semble en mesure d’être retenu à la Draft dès cette année 2024.