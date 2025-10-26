Recherche
Basketball Africa League (BAL)

La BAL accueille un nouveau joueur passé par la France

BAL - Vu à LyonSo la saison dernière, le pivot congolais Omari Gudul portera les couleurs de New Generation pour les éliminatoires de la Basketball Africa League (BAL). Une arrivée qui apporte expérience et ambition au club congolais
00h00
La BAL accueille un nouveau joueur passé par la France

Omari Gudul sous le maillot de Blois

Crédit photo : Tuan Nguyen

Omari Gudul bien connu des parquets français pour ses passages à Blois, Nancy, Chartres, Rueil et Lyonso, participera aux éliminatoires de la Basketball Africa League (BAL) avec le club Congolais de New Generation.

Une recrue d’expérience pour New Generation

Pour New Generation, c’est un renfort de taille. À 30 ans, Omari Gudul va apporter sa connaissance du haut niveau, acquise en Europe (Bulgarie, Espagne, Roumanie, France). Son impact à l’intérieur et sa capacité à encadrer les jeunes pousses congolaises seront des atouts essentiels pour une formation qui vise à franchir un cap dans cette campagne continentale.

Passé par la Pro B et la NM1

Formé aux Etats-Unis à Angelo State en NCAA2, Omari Mulumba Gudul avait débarqué à Blois en 2018 avec qui il avait montré de belles choses avec l’ADA en Pro B (11 points, 6 rebonds de moyenne). Après une parenthèse en Europe de l’Est, il avait fait son retour en France à Nancy en fin de saison 2020/2021 toujours en deuxième division (7,5 points et 4 rebonds). Depuis 2023 il évoluait en Nationale 1. D’abord à Chartres où il avait renforcé le club en fin 2023 – et retrouvé les parquets après sa grave blessure au genou lors du Quai 54 en 2021 -, puis à Rueil en 2023/2024 et enfin à LyonSo la saison dernière (5,5 points et 5 rebonds de moyenne) sous les ordres de Philippe Hervé.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Omari Gudul.jpg
Omari GUDUL
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 31 ans (18/05/1994)

Nationalités:

logo congo.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
5,5
#249
REB
4,8
#68
PD
0,9
#268

Déjà performant avec sa nouvelle équipe

Vu à 2 reprises avec sa nouvelle équipe, l’ancien Blésois a démarré fort la compétition avec 20 points et 11 rebonds face au club Gambien de Moanda et 18 points, 9 rebonds contre les Centrafricains de New Tech. New Génération s’était incliné lors de la première rencontre 73 à 67 à domicile avant de retrouver le chemin du succès 79 à 70. Dans les 2 rencontres, Gudul a été le meilleur joueur statistique de son équipe. Il est actuellement le 3eme meilleur rebondeur de la compétition. Avec un bilan d’une victoire et une défaite, New Generation a terminé deuxième du groupe C et représentera la République démocratique du Congo lors du prochain Elite 16. New Generation devient le troisième club congolais, après Chaux Sport en 2024, à atteindre l’Elite 16.

Omari Gudul leader de New Generation (photo : FIBA)

