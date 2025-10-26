La BAL accueille un nouveau joueur passé par la France

Omari Gudul bien connu des parquets français pour ses passages à Blois, Nancy, Chartres, Rueil et Lyonso, participera aux éliminatoires de la Basketball Africa League (BAL) avec le club Congolais de New Generation.

👌 The home team led by 🇨🇩 Omari Gudul confirm on their homecourt as they clinch an #Elite16 spot for the first time! 🔥#RoadToBAL pic.twitter.com/MDXlf4LEHg — Road To BAL (@roadtoBAL) October 21, 2025

Une recrue d’expérience pour New Generation

Pour New Generation, c’est un renfort de taille. À 30 ans, Omari Gudul va apporter sa connaissance du haut niveau, acquise en Europe (Bulgarie, Espagne, Roumanie, France). Son impact à l’intérieur et sa capacité à encadrer les jeunes pousses congolaises seront des atouts essentiels pour une formation qui vise à franchir un cap dans cette campagne continentale.

Passé par la Pro B et la NM1

Formé aux Etats-Unis à Angelo State en NCAA2, Omari Mulumba Gudul avait débarqué à Blois en 2018 avec qui il avait montré de belles choses avec l’ADA en Pro B (11 points, 6 rebonds de moyenne). Après une parenthèse en Europe de l’Est, il avait fait son retour en France à Nancy en fin de saison 2020/2021 toujours en deuxième division (7,5 points et 4 rebonds). Depuis 2023 il évoluait en Nationale 1. D’abord à Chartres où il avait renforcé le club en fin 2023 – et retrouvé les parquets après sa grave blessure au genou lors du Quai 54 en 2021 -, puis à Rueil en 2023/2024 et enfin à LyonSo la saison dernière (5,5 points et 5 rebonds de moyenne) sous les ordres de Philippe Hervé.

PROFIL JOUEUR Omari GUDUL Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 31 ans (18/05/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 5,5 #249 REB 4,8 #68 PD 0,9 #268

Déjà performant avec sa nouvelle équipe

Vu à 2 reprises avec sa nouvelle équipe, l’ancien Blésois a démarré fort la compétition avec 20 points et 11 rebonds face au club Gambien de Moanda et 18 points, 9 rebonds contre les Centrafricains de New Tech. New Génération s’était incliné lors de la première rencontre 73 à 67 à domicile avant de retrouver le chemin du succès 79 à 70. Dans les 2 rencontres, Gudul a été le meilleur joueur statistique de son équipe. Il est actuellement le 3eme meilleur rebondeur de la compétition. Avec un bilan d’une victoire et une défaite, New Generation a terminé deuxième du groupe C et représentera la République démocratique du Congo lors du prochain Elite 16. New Generation devient le troisième club congolais, après Chaux Sport en 2024, à atteindre l’Elite 16.