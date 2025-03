La belle nuit de Rayan Rupert : son record en carrière encore battu et un rappel immédiat en NBA

C’est ce qui s’appelle enchaîner ! 48 heures après avoir établi son record offensif en carrière avec 28 points contre Grand Rapids en G-League, Rayan Rupert l’a amélioré !

Toujours dans l’antichambre de la NBA, où le concept de défense est parfois plutôt volatile, l’arrière français a atteint pour la première fois la barre des 30 points.

Il l’a fait en shootant à 50% (12/24 aux tirs, dont 3/6 à 3-points), tout en y ajoutant 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

Rups went off 😮‍💨

Même si cela n’a pas suffi pour permettre à Rip City de battre Oklahoma City (118-124), Rayan Rupert a immédiatement été récompensé pour ses 58 points en deux matchs. L’ancien pensionnaire du Pôle France a été rappelé en NBA par sa franchise de Portland, avec la perspective d’un peu de temps de jeu au vu de l’effectif diminué des Blazers (absences de Jabari Walker, Jerami Grant et peut-être Toumani Camara face à Memphis).

OFFICIAL: The @trailblazers have recalled guard/forward Rayan Rupert from the @ripcityremix.

