La blessure de Fabien Causeur plus longue que prévue : Milan s’interroge sur un remplaçant

Fabien Causeur n’a toujours pas joué en 2025. Et cela pourrait durer encore un moment pour le meneur français. En effet, gêné par une blessure musculaire, le Breton n’a plus joué depuis le 26 décembre dernier, lors d’une défaite contre l’Olympiakos en EuroLeague.

Dimanche 12 janvier, après une victoire étriquée de l’Olimpia Milan face au Reggio Emilia de Stéphane Gombauld, l’entraîneur milanais Ettore Messina ne s’est pas montré très confiant quant à un retour proche de Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) : « La vérité, c’est qu’on n’a toujours pas de certitudes même sur la blessure de Fabien Causeur, qui pourrait être plus longue que prévu », explique le coach dans des propos rapportés par Sportando. « Nous pourrions donc avoir besoin d’un joueur extérieur, ou d’un homme de grande taille. » En effet, outre la blessure de l’ancien joueur du Real, l’Olimpia compose également sans son intérieur Josh Nebo (2,06 m, 27 ans).

Une situation dommageable pour Fabien Causeur, qui montait au puissance au même titre que Milan en fin d’année 2024. Au mois de décembre, il a notamment signé un record personnel en inscrivant 6 tirs à 3-points dans le même match (contre l’Étoile Roige), pour signer sa meilleure marque (20 points) depuis son arrivée en Lombardie l’été dernier. Sur le plan collectif, son équipe 5e de Lega Serie A au terme de la phase aller, et dans la course pour les playoffs en EuroLeague (9e).

🚨Quite alarming statement by Ettore Messina after Olimpia Milano-Reggiana 🔴⚪️

Given Josh Nebo's injury ❌, the coach is asked if the club will go back on the market. This is the answer: ‘The truth is that we still don't have certainties even about Fabien Causeur's injury,… pic.twitter.com/gnKUSjr0I3

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 12, 2025