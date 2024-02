La Bosnie-Herzégovine n’a fait qu’une bouchée de Chypre avant d’affronter les Bleus

La Bosnie-Herzégovine est bien entrée dans les qualifications à l’EuroBasket 2025. Le futur adversaire de l’équipe de France s’est imposée 99 à 66 sur le parquet de Chypre, à Nicosie.

Après un premier quart-temps ouvert et serré (27-28), les coéquipiers de Dzanan Musa (26 points à 9/15 aux tirs, 5 rebonds et 8 passes décisives pour 32 d’évaluation en 30 minutes) ont accéléré pour faire la course en tête. L’ex-Dijonais Aleksandar Lazic (10 points à 3/6 et 6 rebonds pour 16 d’évaluation) a également apporté une belle contribution alors qu’en face c’est l’ancien Monégasque Darral Willis (22 points à 9/17 et 13 rebonds pour 26 d’évaluation en 30 minutes) qui s’est mis le plus en évidence.

La Bosnie-Herzégovine arrivera donc avec confiance ce lundi à Tuzla pour recevoir l’équipe de France, qui s’est imposée 73-61 face à la Croatie.

Les 26 points de Dzanan Musa en vidéo :