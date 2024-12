La Chorale de Roanne devra se passer d’Antoine Diot pendant un mois

Antoine Diot ne sera pas de la partie à la Chorale de Roanne pour le passage à la nouvelle année. En effet, le club ligérien a annoncé une absence d’un mois pour son meneur de jeu. Ce dernier souffre d’une déchirure partielle des muscles ischio-jambiers.

Présent à la Chorale de Roanne depuis 2023, celle de la relégation en Pro B, Antoine Diot (1,93 m, 35 ans) effectuait jusqu’à lors un bon exercice pour sa découverte de la division. Le champion de France avec l’ASVEL en 2021 et 2022 a déjà été à plusieurs moments décisifs cette saison, en plus de faire tourner le collectif ligérien (7,1 points à 41% aux tirs et 4,9 passes décisives pour 1,5 ballon perdu en 19 minutes de jeu en moyenne).

Avec cette blessure aux ischio-jambiers, Antoine Diot sera absent pour la dernière rencontre de l’année 2024 (à Denain), ainsi que pour plusieurs matchs du début de l’année 2025 (Alliance Sport Alsace en Coupe de France le 7 janvier, contre Fos-sur-Mer, la JA Vichy ou encore Antibes en Pro B).