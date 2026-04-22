Cela aurait pu être une semaine festive pour Roanne. Après sa victoire à Antibes et la défaite de l’Élan Béarnais hier, la Chorale n’est plus qu’à une victoire du titre d’ÉLITE 2 et de la montée en Betclic ÉLITE, qui pourrait être officielle lors du match à Quimper vendredi. Mais ce déplacement se fera sans Florian Léopold (2,04 m, 25 ans), qui vient… de se rompre le tendon d’Achille. C’est la mauvaise nouvelle qui vient assombrir la semaine des fans roannais, communiquée par le club ce mercredi 22 avril.

Déjà une croix sur la saison 2026/27 ?

L’intérieur guadeloupéen s’est blessé lors de ce large succès à Antibes, où il a marqué 7 points en 11 minutes, avant de sortir en toute fin de troisième quart-temps, après une mauvaise réception sur un rebond. Des images inquiétantes, puisqu’il est sorti avec l’aide de ses coéquipiers, sans pouvoir poser le pied par terre.

Le terrible diagnostic est tombé 24 heures plus tard : c’est le tendon d’Achille gauche qui est totalement rompu. Florian Léopold « sera opéré vendredi à Roanne, par le même chirurgien qui avait pris en charge Maxime Roos en 2023 » indique le communiqué du club.

Une rupture du tendon d’Achille met sur la touche n’importe quel joueur pour un an. Justement, Maxime Roos s’était blessé exactement à la même période en avril 2023, et avait raté la fin de saison 2022/23, ainsi que l’intégralité de la saison 2023/24. C’est donc une vraie mauvaise nouvelle pour Léopold, âgé de 25 ans.

Formé à Cholet, passé par cinq clubs en ÉLITE 2 avant de trouver une maison à Roanne en 2024, il va donc subir le premier coup d’arrêt dans sa première moitié de carrière. Même si la fracture de la main subie en milieu de saison n’était pas non plus anodine (deux mois d’absence).

Intérieur remplaçant cette saison avec la Chorale, le natif des Abymes en Guadeloupe compile 7,5 points à 53,5% aux tirs et 4,4 rebonds en 17 minutes de moyenne. Son temps de jeu a forcément diminué depuis l’arrivée en fanfare d’Adrien Moerman, qui s’impose comme un leader à l’intérieur. Mais il rendait bien des services défensifs. Le coach TJ Parker va donc devoir se passer de lui maintenant dans sa quête du titre et se reposer notamment sur Mattias Markusson. Mais surtout, les fans roannais — et BeBasket — lui envoient tous leurs vœux de bon rétablissement.