La Croatie dévoile sa sélection pour affronter la France, avec Hezonja

La Fédération croate a enfin officialisé sa sélection pour le dernier cycle de qualifications à l’EuroBasket 2025, qui se jouera du 27 août au 14 septembre en Finlande, Pologne, Lettonie et Chypre. Dans un groupe où la France est en tête mais pas encore qualifiée et où Chypre bénéficie d’un billet automatique en tant que pays hôte, la Croatie se retrouve en duel avec les Bleus et Bosnie-Herzégovine pour deux places qualificatives.

Mario Hezonja en tête d’affiche

Sans surprise, Josip Sesar s’appuiera sur le talent de Mario Hezonja (2,06 m, 29 ans). L’ailier du Real Madrid, qui réalise une excellente saison avec le club espagnol, sera le leader offensif des Croates. Il sera accompagné de Luka Božić, autre figure majeure de la sélection, ainsi que du pivot Luka Šamanić, qui évolue en G-League aux États-Unis.

Parmi les autres joueurs retenus, on retrouve deux anciens de la Pro B française : Toni Perkovic (1,90 m, 26 ans), passé par Orléans, et David Skara (2,02 m, 29 ans), qui a également évolué en France. Le meneur américain naturalisé croate, Jaleen Smith (1,90 m, 30 ans), est également de la partie et apportera une touche d’expérience au poste de meneur.

Une rencontre décisive face aux Bleus

Le match contre la France, prévu le 21 février à 20h à Zadar, s’annonce crucial pour la qualification croate. En cas de victoire, la sélection des Balkans pourrait faire un grand pas vers l’EuroBasket. Une défaite l’obligerait à aller chercher son billet lors de son dernier match face à Chypre.

Le sélectionneur croate a dû composer avec plusieurs forfaits, notamment celui de Filip Bundović, blessé lors d’un match de coupe nationale, et de Marko Ramljak. Malgré ces absences, la Croatie espère s’appuyer sur le soutien du public à la salle Jazine, qui affichera complet pour cette confrontation de haute intensité.

La liste des 15 joueurs retenus Luka Božić

Danko Branković

Dario Drežnjak

Mateo Drežnjak

Mario Hezonja

Antonio Jordano

Borna Kapusta

Marin Marić

Dominik Mavra

Toni Perković

Krešimir Radovčić

Antonio Sikirić

Jaleen Smith

Luka Šamanić

David Škara

Les Bleus sont prévenus : cette Croatie, portée par son public et ses cadres, jouera son va-tout pour décrocher son billet pour l’EuroBasket 2025.