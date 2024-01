La dangereuse descente de Denain au classement : « J’arrête de protéger les joueurs »

Rémy Valin était en colère vendredi 19 janvier après la défaite de Denain à Poitiers (81-75). Mal entrés dans la rencontre, les Dragons étaient menés de 13 points à la mi-temps (47-34).

Après avoir repris l’année 2024 par une victoire contre Fos Provence, Denain a signé dans la Vienne sa septième défaite sur les neuf dernières journées. Au classement, la formation nordiste se retrouve ainsi reléguée à la 12e place avec 7 victoires et 9 défaites. Une situation qui commence à agacer Rémy Valin, qui a laissé échapper sa colère lors de la conférence de presse d’après-match* :

« C’est un scénario que nous avons déjà vécu. Le problème, c’est que nous sommes incapables de nous faire des passes. On ne se donne pas les ballons. C’est trop dur pour nous de faire des choses pour essayer d’avoir des bonnes situations de tir. On se fait bouger dans l’intensité dès le départ face à une équipe hyper intense, qui est grande avec de l’envergure et qui respecte le projet de jeu. Il n’y a pas de stars en face, tout le monde fait son travail. Moi, pour ça, il faut que je leur envoie un faire-part sur lequel il est écrit « est-ce que vous pouvez défendre ? Est-ce que vous pouvez vous faire une passe ? » Le problème est là. Peut-être que nous nous prenons pour des stars. On se fait marcher dessus. J’arrête de protéger les joueurs. C’est simple, vous avez une équipe qui joue au basket et une autre qui part dans tous les sens. Il faut s’acheter un cerveau. »