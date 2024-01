Zena Edosomwan officiellement à Denain : « Ce n’est jamais évident de trouver un tel joueur à ce moment de la saison »

Zena Edosomwan (2,06 m, 29 ans) à Denain, c’est officiel. Après son passage d’un mois à Orléans, le pivot américano-nigérian rejoint les Dragons en tant que remplaçant médical de Jonathan Augustin-Fairell, qui a été arrêté pour une durée indéterminée.

Après un court essai à Nancy, l’ancien joueur d’Harvard (NCAA) a signé à l’OLB avec qui il s’est montré productif en Pro B (10,7 points à 67,7% de réussite aux tirs et 8,7 rebonds en 22 minutes sur quatre rencontres), avec notamment un gros match contre Angers (21 points à 10/11 aux tirs, 11 rebonds et 3 passes décisives pour 33 d’évaluation en 26 minutes).

La réaction de Rémy Valin, le coach de Denain :

« Avec la blessure de Jonathan au pied depuis la préparation et qui nécessite aujourd’hui une opération, il fallait trouver un remplaçant en forme et de bon niveau. Cela n’a pas été simple mais on a eu l’opportunité de pouvoir signer Zena et c’est une très bonne nouvelle.

Il est en pleine forme, après un essai à Nancy où il aurait pu signer, puis une pige à Orléans où il a cumulé 11 points et 8,8 rebonds pour 17,5 d évaluation en 21 minutes. C’est un joueur très physique et explosif qui est sorti de l’Université d’Harvard il y a quelques années. Il a 30 ans donc il apportera de la maturité au groupe, ce dont on a besoin.

Il est décrit comme très vocal et très impliqué dans les efforts.

Pour nous c’est une très bonne nouvelle car ce n’est jamais évident de trouver un tel joueur à ce moment de la saison et en forme. »