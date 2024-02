La FFBB dément avoir été au courant de la signature de Thomas Heurtel en Russie

Alors que Thomas Heurtel a affirmé sur SKWEEK que tout le monde était au courant qu’il avait signé avec le Zénith Saint-Pétersbourg au moment de parapher la charte l’engageant à ne pas rejoindre un club russe ou biélorusse, la fédération a réagi en début de soirée.

Dans un communiqué de presse, la FFBB réaffirme que le joueur est toujours non-sélectionnable (alors que celui-ci veut disputer les Jeux Olympiques 2024) et affirme surtout que « le Bureau Fédéral de la FFBB et son Président, Jean-Pierre Siutat, n’étaient pas au courant de l’existence d’un contrat entre Thomas Heurtel et un club russe ou bélarusse. » Ce dont il est permis de douter en raison de toutes les informations publiées à ce sujet au cours du mois de juillet 2022… « Ce fut clairement le choix du joueur, après l’EuroBasket, de signer et d’aller jouer dans un club russe en toute connaissance de cause et dans le non-respect de l’attestation sur l’honneur qu’il avait signée », ajoute la fédération.

Dans un entretien accordé à L’Équipe en mars 2023, Thomas Heurtel avait pourtant avoué ne pas être certain à 100% de son avenir au moment de signer la charte fédérale. « Quand j’ai signé la charte, je n’avais pas encore choisi le Zénith. Je n’étais pas sûr à 100 % de mon avenir, car j’attendais d’autres propositions. Mais c’était l’une des options les plus importantes. »