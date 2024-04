La FFBB ne veut pas faire passer la LFB à 14 en 2025-2026, les clubs en « désaccord profond »

Alors que tous les acteurs de la Ligue Féminine de Basket – les clubs, les joueuses et les coaches – ont fait connaître leur volonté de faire passer le championnat de 12 à 14 clubs en 2025-2026, la Fédération française de basketball (FFBB), réticente sur ce dossier, l’a balayé lors de l’Assemblée Générale de la Ligue ce mardi 23 avril.

La fracture semble ouverte entre la FFBB et les acteurs de la LFB, en témoigne les commentaires de la présidente de Basket Landes, Marie-Laure Lafargue, dans l’article de Sud-Ouest au sujet de cette information :

« La Fédé ne donne pas suite à notre demande de fixer un horizon autre que celui qu’ils décideront, quand ils le décideront. Ce n’est évidemment pas une réponse qui nous satisfait. Nous nous sommes quittés sur un désaccord profond. Sur le fond, et sur la méthode. »

A date, la formule de la LFB restera donc identique en 2025-2026 comme en 2024-2025, conservant notamment la très critiquée formule des play-downs. Au vue du climat entre les clubs LFB, joueuses et coaches et la FFBB, on peut s’attendre à une fronde en début de saison prochaine si la donne ne change pas.