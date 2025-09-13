La FIBA justifie les prix élevés des billets par la présence des stars NBA : « Un grand concert de musique, ça ne coûte pas 15 euros ! »

Si la finale de l’EuroBasket est annoncée à guichets fermés, il est encore possible de trouver des billets pour la petite finale entre la Grèce et la Finlande dimanche. Mais pour cela, il faut débourser entre 200, pour des places en tribunes latérales supérieures, et 300 euros !

Si aucun billet n’était vendu en-dessous de 80 euros pour cette rencontre spécifique (et de 90 euros pour la grande finale), les billets les plus accessibles pour les phases finales se négociaient en général aux alentours de 50 euros, tout en pouvant s’élever à plus de 1 000 euros pour les places les plus prisées !

À peine plus de 50% de taux de remplissage à Riga

Des prix prohibitifs, qui ont donné lieu à une affluence moyenne très décevante lors du week-end des 1/8e de finale : à peine 3 500 spectateurs par match ! Si les choses se sont certes améliorées pour les quarts (7 253 spectateurs) et les demi-finales (10 273), la moyenne globale d’affluence depuis l’arrivée à Riga ne s’élève qu’à 5 513 spectateurs par match, ce qui équivaut à un taux de remplissage à peine supérieur à 50%.

« Un sujet que nous prenons au sérieux ! »

Interrogée à ce sujet, la FIBA a renvoyé la responsabilité de la politique tarifaire tout au comité d’organisation, tout en justifiant les prix élevés.

« Le choix du prix des billets émane du comité d’organisation local, étant donné qu’il s’agit de leur principale source de revenus », indique Kamil Novak, le directeur exécutif de la FIBA Europe. « Mais nous avons entendu quelques remarques à ce sujet, et c’est quelque chose que nous allons discuter dans notre bilan final. Mais d’un autre côté, il faut comprendre que c’est l’EuroBasket, un évènement qui n’a lieu que tous les quatre ans, où l’on voit des superstars absolues du basket mondial, des méga stars de la NBA. Pour faire une comparaison, si vous allez à un concert d’un grand groupe de musique, vous n’allez pas pouvoir trouver des billets à 15 ou 20 euros. Nous prenons toutefois le sujet au sérieux, nous allons le prendre en considération dans notre évaluation finale. »

Propos recueillis à Riga,