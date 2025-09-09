Recherche
EuroBasket masculin

Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…

EuroBasket 2025 - Pour le début du tableau final, le championnat d'Europe a été loin de faire le plein à Riga, à l'exception du duel balte Lettonie - Lituanie. En moyenne, 3 464 spectateurs ont assisté aux rencontres des 1/8e de finale.
00h00
Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…

Comme ici pour Grèce – Israël, les gradins sont loin d’être remplis à Riga pour l’EuroBasket.

Crédit photo : Julie Dumélié

La dernière ligne droite de l’EuroBasket 2025 ne semble pas attirer les foules. En Lettonie, lieu du tableau final de l’EuroBasket, la salle a globalement sonné creuse lors des 1/8e de finale, avec 3 464 spectateurs en moyenne au sein de la Riga Arena (capacité de 11 200 personnes).

Quels facteurs d’explication ? 

Un premier constat alarmant sur l’affluence, qui pourrait se confirmer sur le reste du tournoi, avec l’absence du pays hôte, la Lettonie, éliminée par son voisin, la Lituanie. Ce duel des pays baltes a été le seul match des 1/8e de finale à faire le plein, avec 11 000 spectateurs rassemblés.

Autrement, aucune rencontre n’a rassemblé au-delà de 3 000 spectateurs, hormis le Finlande – Serbie, où 4 006 personnes ont assisté à l’énorme surprise du tournoi. Le 1/8e de finale entre la France et la Géorgie a été l’un des moins suivis, avec 1652 spectateurs, 2e plus faible affluence après le Pologne – Bosnie. En dehors du match Lettonie – Lituanie, les sept autres 1/8e de finale ont rassemblé 2 387 spectateurs de moyenne. La FIBA a ainsi placé des rideaux sur les niveaux supérieurs pour la plupart des rencontres (à l’exception de Lettonie – Lituanie), afin de camoufler les gradins vides.

Les affluences des 1/8e de finales de l’EuroBasket 2025 : 

  • Turquie – Suède : 2 193
  • Allemagne – Portugal : 2 316
  • Lituanie – Lettonie : 11 000
  • Serbie – Finlande : 4 006
  • Pologne – Bosnie : 1 370
  • France – Géorgie : 1 652
  • Italie – Slovénie : 3 016
  • Grece – Israel : 2 157
La rencontre entre la Lettonie et la Lituanie a été la seule à faire le plein à Riga. (photo : Julie Dumélié)

Ce faible engouement pour ce début de tableau final a plusieurs sources. En Lettonie, les salles de basket ont du mal à se remplir, exceptés pour la sélection nationale. Par exemple, le club de la capitale, le VEF Riga, qui évolue dans l’enceinte dédiée à cet EuroBasket, attire une moyenne de 4 000 spectateurs en BCL pour ses rencontres. Ainsi, l’élimination de la Lettonie pourrait ne pas arranger les affaires de la FIBA en termes d’affluence.

Le prix des billets peut également être une explication. Il fallait débourser entre 50€ et 200€ pour une place en 1/8e de finale. Pour les quarts de finale, les tarifs débutent à partir de 60€ pour une rencontre.

Le triste souvenir de l’EuroBasket 2017

Un début d’affluence pour le tableau final de l’EuroBasket qui contraste avec le championnat d’Europe en 2022 en Allemagne. Les huit rencontres des 1/8e de finale, disputées à l’Uber Arena de Berlin (14 500 spectateurs), ont rassemblé en moyenne près de 10 000 spectateurs (9 804 pour être exact). En revanche, il pourrait être dans la même lignée que l’EuroBasket 2017 en Turquie, où la France a par exemple perdu son 1/8e de finale contre l’Allemagne devant à peine plus de 1 000 spectateurs.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
mangeurdeballon
ces pays soit disant "basket" où i quand le meilleur basket européen se ramène les affluences sont ridicules. Je comprends pourquoi la nba europe ne veut pas prendre en compte ces pays... en france au moins la ferveur est moins importante, mais le basket y est plus populaire et nous remplissons nos salles... aucun doute si une compétition telle qu'un euro se passait en france les salles auraient les même affluences qu'en allemagne
Répondre
(0) J'aime
sworn
Tout à fait d'accord ! Bon, on peut aussi discuter de la politique tarifaire de la FIBA hein...je connais pas tout à fait le pouvoir d'achat en Lettonie; mais entre 50 et 200 euros cela me semble cher. Mais quel honte, on voit une vraie belle compétition, toutes les énormes stars NBA sont là à part Wenbanyama, et il y a 2 300 personnes dans la salle...quand on entend que l'ambiance pour Lituanie / Lettonie était exceptionnelle, bah ça fait chier. La Turquie, on a l'habitude, c'est systématique, leur équipe et basta. A un moment donné il faudra quand même se poser la question de l'attribution des compétitions, parce que vouloir développer le sport dans des pays OK, mais si c'est juste pour qu'ils s'enflamment pour leur équipe et le reste on est des stades vides, c'est nul. Il me semble que le premier tour en Géorgie en 2022 c'était pareil, affluence cataclysmique à part pour le pays hôte.
Répondre
(0) J'aime
oscarnivore
Selon l'Insee, le salaire moyen letton en 2019 était de 16 542 euros, contre plus de 41 000 en France. Donc, quelque chose comme un peu plus de 1 000 euros par mois. A ce tarif, qui va payer 50 ou 60 euros (on parle même pas de 200...) pour voir un match de basket entre deux équipes qui ne vous concernent pas directement ? C'est irréaliste pour les locaux. Et par les temps qui courent, y'a pas tant de supporters de telle ou telle équipe nationale qui peuvent compenser. Prendre un congé, payer le voyage, le logement, la bouffe, les places, ça fait un budget conséquent. Et en plus aléatoire : ton équipe va-t-elle aller en finale ou partir en 1/8e ? Pas pareil pour les transports et/ou le logement. Une incertitude qui s'ajoute au reste. Et qui fait qu'il y a pas grand monde dans les gradins. Sinon, on se réjouit des 500 000 téléspectateurs devant les matchs de l'équipe de France. Oui, c'est pas mal. Après, à comparer avec les 2,9 millions devant France-AfSud de rugby féminin...
Répondre
(0) J'aime
chameaufou
aprés il y a telescopage. je trouve bien de mettre en avant le sport feminin. En revanche, je regrette que l'eurobasket feminin n'ait pas été mise sur tf1.
Répondre
(0) J'aime
