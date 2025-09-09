Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…

La dernière ligne droite de l’EuroBasket 2025 ne semble pas attirer les foules. En Lettonie, lieu du tableau final de l’EuroBasket, la salle a globalement sonné creuse lors des 1/8e de finale, avec 3 464 spectateurs en moyenne au sein de la Riga Arena (capacité de 11 200 personnes).

Quels facteurs d’explication ?

Un premier constat alarmant sur l’affluence, qui pourrait se confirmer sur le reste du tournoi, avec l’absence du pays hôte, la Lettonie, éliminée par son voisin, la Lituanie. Ce duel des pays baltes a été le seul match des 1/8e de finale à faire le plein, avec 11 000 spectateurs rassemblés.

Autrement, aucune rencontre n’a rassemblé au-delà de 3 000 spectateurs, hormis le Finlande – Serbie, où 4 006 personnes ont assisté à l’énorme surprise du tournoi. Le 1/8e de finale entre la France et la Géorgie a été l’un des moins suivis, avec 1652 spectateurs, 2e plus faible affluence après le Pologne – Bosnie. En dehors du match Lettonie – Lituanie, les sept autres 1/8e de finale ont rassemblé 2 387 spectateurs de moyenne. La FIBA a ainsi placé des rideaux sur les niveaux supérieurs pour la plupart des rencontres (à l’exception de Lettonie – Lituanie), afin de camoufler les gradins vides.

Les affluences des 1/8e de finales de l’EuroBasket 2025 :

Turquie – Suède : 2 193

Allemagne – Portugal : 2 316

Lituanie – Lettonie : 11 000

Serbie – Finlande : 4 006

Pologne – Bosnie : 1 370

France – Géorgie : 1 652

Italie – Slovénie : 3 016

Grece – Israel : 2 157

Ce faible engouement pour ce début de tableau final a plusieurs sources. En Lettonie, les salles de basket ont du mal à se remplir, exceptés pour la sélection nationale. Par exemple, le club de la capitale, le VEF Riga, qui évolue dans l’enceinte dédiée à cet EuroBasket, attire une moyenne de 4 000 spectateurs en BCL pour ses rencontres. Ainsi, l’élimination de la Lettonie pourrait ne pas arranger les affaires de la FIBA en termes d’affluence.

Le prix des billets peut également être une explication. Il fallait débourser entre 50€ et 200€ pour une place en 1/8e de finale. Pour les quarts de finale, les tarifs débutent à partir de 60€ pour une rencontre.

Le triste souvenir de l’EuroBasket 2017

Un début d’affluence pour le tableau final de l’EuroBasket qui contraste avec le championnat d’Europe en 2022 en Allemagne. Les huit rencontres des 1/8e de finale, disputées à l’Uber Arena de Berlin (14 500 spectateurs), ont rassemblé en moyenne près de 10 000 spectateurs (9 804 pour être exact). En revanche, il pourrait être dans la même lignée que l’EuroBasket 2017 en Turquie, où la France a par exemple perdu son 1/8e de finale contre l’Allemagne devant à peine plus de 1 000 spectateurs.