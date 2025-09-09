Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Pour le groupe TF1, une moyenne d’audience de l’EuroBasket autour du demi-million de téléspectateurs

EuroBasket 2025 - Lors du 1/8e de finale perdu par la France contre la Géorgie, le groupe TF1 a de nouveau rassemblé autour des 500 000 téléspectateurs. Une dernière audience dans la moyenne pour les diffusions de matchs des Bleus au championnat d'Europe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pour le groupe TF1, une moyenne d’audience de l’EuroBasket autour du demi-million de téléspectateurs

En 2025, le groupe TF1 a diffusé pour la première année les compétitions internationales des équipes de France.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après le championnat d’Europe féminin en juin dernier, le groupe TF1 a diffusé sa première compétition internationale masculine de basket, à l’occasion de l’EuroBasket 2025. Une compétition où l’aventure des Bleus s’est achevée en 1/8e de finale, au terme d’une défaite aussi dérangeante que frustrante, tant le chemin pour le dernier carré paraissait accessible (la Finlande en quart de finale).

Quelques pics d’audience proche du million

Ainsi, le groupe TF1 a diffusé six rencontres sur ses antennes, cinq de poules et une du tableau final, avec le duo Grégoire Margotton – Nicolas Batum aux commentaires. L’audience moyenne est d’environ 500 000 téléspectateurs, pour des rencontres uniquement diffusés sur des chaînes annexes de TF1, à savoir TMC et TFX. Quelques rencontres des Bleus ont atteint des jolis pics d’audiences, comme le France – Pologne avec 900 000 téléspectateurs présents en fin de rencontre, ou encore jusqu’à 700 000 téléspectateurs contre Israël. Lors du 1/8e de finale contre la Géorgie, l’audience a été la même que pendant le premier tour, avec 500 000 téléspectateurs devant leur écran au cours d’un dimanche (14h15) que l’on souhaite déjà oublier.

Pour rappel, les matchs des Bleus à l’EuroBasket étaient également diffusés en France sur le média qatari BeIN Sport, détenteur de l’intégralité des droits de la compétition.

TF1, une belle source d’exposition pour le basket français jusqu’en 2029

Ainsi, le groupe TF1, détenteur des droits des équipes de France féminine et masculine lors des grandes compétitions internationales jusqu’en 2029, achève cette première année de matchs de diffusion des Bleu(e)s. L’on peut juste regretter q’aucune rencontre n’a été diffusée sur la première chaîne de la TNT.

Ce partenariat reste malgré tout un magnifique coup de projecteur majeur pour le basket français, qui devra se relever de des échecs successifs de cet été 2025 pour reprendre sa dynamique des Jeux de Paris.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Médias
Médias
Suivre
TF1
TF1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
gomma
Le groupe TF1 a-t-il communiqué sur son niveau de satisfaction ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
WNBA
00h00Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison
Betclic ELITE
00h00Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »
EuroBasket
00h00Le bilan individuel des Bleus à l’Euro : Jaiteh aurait mérité mieux, Cordinier a perdu la magie olympique, Maledon s’est raté
affluence eurobasket
EuroBasket
00h00Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…
Mike James veut exposer ses exigences aux dirigeants de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine
Présaison
00h00Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique
Présaison
00h00Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons
Giánnis Antetokoúnmpo a une chance unique de se qualifier pour les demi-finales de l'EuroBasket, ce mardi 9 septembre
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?
Svetislav Pešić va-t-il continuer à coacher la Serbie
EuroBasket
00h00La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
1 / 0