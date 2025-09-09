Pour le groupe TF1, une moyenne d’audience de l’EuroBasket autour du demi-million de téléspectateurs

Après le championnat d’Europe féminin en juin dernier, le groupe TF1 a diffusé sa première compétition internationale masculine de basket, à l’occasion de l’EuroBasket 2025. Une compétition où l’aventure des Bleus s’est achevée en 1/8e de finale, au terme d’une défaite aussi dérangeante que frustrante, tant le chemin pour le dernier carré paraissait accessible (la Finlande en quart de finale).

Quelques pics d’audience proche du million

Ainsi, le groupe TF1 a diffusé six rencontres sur ses antennes, cinq de poules et une du tableau final, avec le duo Grégoire Margotton – Nicolas Batum aux commentaires. L’audience moyenne est d’environ 500 000 téléspectateurs, pour des rencontres uniquement diffusés sur des chaînes annexes de TF1, à savoir TMC et TFX. Quelques rencontres des Bleus ont atteint des jolis pics d’audiences, comme le France – Pologne avec 900 000 téléspectateurs présents en fin de rencontre, ou encore jusqu’à 700 000 téléspectateurs contre Israël. Lors du 1/8e de finale contre la Géorgie, l’audience a été la même que pendant le premier tour, avec 500 000 téléspectateurs devant leur écran au cours d’un dimanche (14h15) que l’on souhaite déjà oublier.

Pour rappel, les matchs des Bleus à l’EuroBasket étaient également diffusés en France sur le média qatari BeIN Sport, détenteur de l’intégralité des droits de la compétition.

TF1, une belle source d’exposition pour le basket français jusqu’en 2029

Ainsi, le groupe TF1, détenteur des droits des équipes de France féminine et masculine lors des grandes compétitions internationales jusqu’en 2029, achève cette première année de matchs de diffusion des Bleu(e)s. L’on peut juste regretter q’aucune rencontre n’a été diffusée sur la première chaîne de la TNT.

Ce partenariat reste malgré tout un magnifique coup de projecteur majeur pour le basket français, qui devra se relever de des échecs successifs de cet été 2025 pour reprendre sa dynamique des Jeux de Paris.