Aucun titre, seulement trois médailles en 14 compétitions : le bilan comptable de l’été catastrophique du basket français

L’été 2025 de l’équipe de France s’est officiellement terminée ce dimanche 7 septembre. Si c’était prévu pour le 3×3, avec la dernière journée des phases finales de la Coupe d’Europe à Copenhague, le basket français espérait que la saison estivale se prolonge une semaine du côté de Riga. Mais ce n’est pas le cas après la défaite contre la Géorgie en huitièmes de finale de l’EuroBasket de 5×5 masculin. La journée catastrophique de ce 7 septembre fait plus que conforter le bilan catastrophique de l’année post-olympique.

Un avertissement salvateur en vue des Jeux olympiques 2028 ?

Le contraste avec l’été 2024 est saisissant. La campagne précédente a été exceptionnelle, avec trois équipes de France A médaillées d’argent aux Jeux olympiques, et la domination des équipes jeunes sur la scène européenne (39 victoires sur 42 matches d’EuroBasket jeunes, quatre médailles d’or). Cette année, les Bleus n’ont pas gagné le moindre titre. Le basket français doit se contenter de trois médailles, d’argent et de bronze. Si tout n’est pas à jeter (70% de victoires en 5×5), s’il y a bien des explications, notamment les forfaits (en A pour commencer, mais aussi en U18 et U19), ce bilan catastrophique doit servir de gros avertissement à trois ans des Jeux olympiques de Los Angeles. Car contrairement à l’olympiade parisienne, les équipes nationales de 5×5 devront s’y qualifier sportivement. Et ce dès la prochaine grande compétition internationale masculine, en 2027 au Qatar.

Alain Contensoux, directeur général et directeur technique national de la Fédération française de basketball (FFBB), a répondu à nos questions sur cet été noir, au cours du premier tour. L’entretien sera publié d’ici une dizaine de jours.

5×5

Aucun titre, trois médailles, 47 victoires et 20 défaites (70,1% de victoires)

Équipe de France U16 masculine : cinquième de l’EuroBasket, 6 victoires et 1 défaite

Équipe de France U16 féminine : septième de l’EuroBasket, 4 victoires et 3 défaites, pas qualifié pour la Coupe du monde U17

Équipe de France U18 masculine : deuxième de l’EuroBasket ( argent ), 6 victoires et 1 défaite

), 6 victoires et 1 défaite Équipe de France U18 féminine : troisième de l’EuroBasket ( bronze ), 6 victoires et 1 défaite

), 6 victoires et 1 défaite Équipe de France U19 masculine : dixième de la Coupe du monde, 3 victoires et 4 défaites

Équipe de France U19 féminine : cinquième de la Coupe du monde, 4 victoires et 2 défaites

Équipe de France U20 masculine : troisième de l’EuroBasket ( bronze ), 5 victoires et 2 défaites

), 5 victoires et 2 défaites Équipe de France U20 féminine : treizième de l’EuroBasket, 5 victoires et 2 défaites

Equipe de France A masculine : éliminée en huitièmes de finale de l’EuroBasket, 4 victoires et 2 défaites

Equipe de France A féminine : quatrième de l’EuroBasket, 4 victoires et 2 défaites

3×3

Aucun titre, aucune médaille, 9 victoires et 8 défaites (52,9%)