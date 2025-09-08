Recherche
Équipe de France

Aucun titre, seulement trois médailles en 14 compétitions : le bilan comptable de l'été catastrophique du basket français

Équipe de France - Les équipes de France ont joué 14 compétitions internationales de grande envergure (Coupe du monde ou EuroBasket) en cet été 2025, pour aucun titre et seulement trois médailles. Voici le bilan final.
|
00h00
Aucun titre, seulement trois médailles en 14 compétitions : le bilan comptable de l’été catastrophique du basket français

Les fans de l’équipe de France ont vécu un été noir, après le grand cru de l’année 2024

Crédit photo : Julie Dumélié

L’été 2025 de l’équipe de France s’est officiellement terminée ce dimanche 7 septembre. Si c’était prévu pour le 3×3, avec la dernière journée des phases finales de la Coupe d’Europe à Copenhague, le basket français espérait que la saison estivale se prolonge une semaine du côté de Riga. Mais ce n’est pas le cas après la défaite contre la Géorgie en huitièmes de finale de l’EuroBasket de 5×5 masculin. La journée catastrophique de ce 7 septembre fait plus que conforter le bilan catastrophique de l’année post-olympique.

Le contraste avec l’été 2024 est saisissant. La campagne précédente a été exceptionnelle, avec trois équipes de France A médaillées d’argent aux Jeux olympiques, et la domination des équipes jeunes sur la scène européenne (39 victoires sur 42 matches d’EuroBasket jeunes, quatre médailles d’or). Cette année, les Bleus n’ont pas gagné le moindre titre. Le basket français doit se contenter de trois médailles, d’argent et de bronze. Si tout n’est pas à jeter (70% de victoires en 5×5), s’il y a bien des explications, notamment les forfaits (en A pour commencer, mais aussi en U18 et U19), ce bilan catastrophique doit servir de gros avertissement à trois ans des Jeux olympiques de Los Angeles. Car contrairement à l’olympiade parisienne, les équipes nationales de 5×5 devront s’y qualifier sportivement. Et ce dès la prochaine grande compétition internationale masculine, en 2027 au Qatar.

Alain Contensoux, directeur général et directeur technique national de la Fédération française de basketball (FFBB), a répondu à nos questions sur cet été noir, au cours du premier tour. L’entretien sera publié d’ici une dizaine de jours.

5×5

Aucun titre, trois médailles, 47 victoires et 20 défaites (70,1% de victoires)

  • Équipe de France U16 masculine : cinquième de l’EuroBasket, 6 victoires et 1 défaite
  • Équipe de France U16 féminine : septième de l’EuroBasket, 4 victoires et 3 défaites, pas qualifié pour la Coupe du monde U17
  • Équipe de France U18 masculine : deuxième de l’EuroBasket (argent), 6 victoires et 1 défaite
  • Équipe de France U18 féminine : troisième de l’EuroBasket (bronze), 6 victoires et 1 défaite
  • Équipe de France U19 masculine : dixième de la Coupe du monde, 3 victoires et 4 défaites
  • Équipe de France U19 féminine : cinquième de la Coupe du monde, 4 victoires et 2 défaites
  • Équipe de France U20 masculine : troisième de l’EuroBasket (bronze), 5 victoires et 2 défaites
  • Équipe de France U20 féminine : treizième de l’EuroBasket, 5 victoires et 2 défaites
  • Equipe de France A masculine : éliminée en huitièmes de finale de l’EuroBasket, 4 victoires et 2 défaites
  • Equipe de France A féminine : quatrième de l’EuroBasket, 4 victoires et 2 défaites

3×3

Aucun titre, aucune médaille, 9 victoires et 8 défaites (52,9%)

  • Coupe du monde 3×3 masculine : éliminée en phase de poule, 1 victoire et 3 défaites
  • Coupe du monde 3×3 féminine : éliminée en quarts de finale, 4 victoires et 1 défaite
  • Coupe d’Europe 3×3 masculine : éliminée en quarts de finale, 2 victoires et 1 défaite
  • Coupe d’Europe 3×3 féminine : éliminée en demi-finales, 2 victoires et 3 défaites
Gabriel Pantel-Jouve
beetlejuice53- Modifié
Le calice jusqu'à la lie ! Deux exemples me viennent à l’esprit. Le cas de Carla Cherry qui n’a pas été prise au pôle France (ce qui en soit n’a rien d’anormal, des choix sont faits en fonction de différents critères) et qui, j’imagine n’a pas été prise non plus en équipe de France (l’Espagne, eux, l’ont sélectionnée et elle est championne d’Europe...). Pour avoir vu une partie de la compétition, les Françaises manquaient de QI basket (et pas qu’un peu) et la pseudo domination physique ne compensait absolument pas les carences collectives. Est-on obligé d’amasser tel un collectionneur, tous les plus beaux physiques athlétiques ou peut on parfois, y inclure deux ou trois joueurs/joueuses avec des profils certes moins dominant mais qui transpire le basket par tous les pores de leurs corps ? Autre exemple, Lilou Combier de la ligue AURA. Aux finales nationales, elle a désossé toutes les joueuses qu’elle a rencontré. TOUTES. Elle termine championne de France et est potentiellement la MVP. Elle est preselectionnee en équipe de France U15 pour le tournoi de l’amitié mais pas dans la liste finale (blessure ? ). Joueuse très intelligente, des qualités athlétiques qui lui permettent d’exister au plus haut niveau Français mais c’est sûr qu’elle ne domine pas sur cet aspect là... Mais tout le reste est en place, la défense, le tir (clutch par dessus le marché), le mental, la capacité à faire jouer tout en restant ultra dangereuse. Les joueuses du pôle faisait peine à voir... Bon, c’était juste une bouteille à la mer. Sur 12 joueuses/joueurs, essayez de choper quelques profils atypiques, peut être moins grands, moins costaud, moins rapides (tout reste relatif) mais qui présente un QI basket au dessus de la moyenne, une capacité de shoot hors normes, une belle capacité de création, un charognard de la défense et du rebond...
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Et si quelqu’un sait pourquoi cette jeune joueuse (Lilou Combier) n’a pas été sélectionnée en équipe de France U15 cet été, merci de me passer l’info.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Une mauvaise année. Des lacunes qui semblent récurrentes, à confirmer en analysant et en comparant les stats avec les autres nations...
Répondre
(0) J'aime
joraberanto
Il y a encore la Coupe du Monde 3x3 U23 à venir.
Répondre
(0) J'aime
