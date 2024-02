La folie caennaise, Tarbes-Lourdes va au bout de son idée, Andrézieux a perdu gros

Poule A

Victorieux à Rueil (89-71), avec un grand match de Joel Awich (21 points à 8/9, 9 rebonds et 2 passes décisives), Quimper a définitivement verrouillé sa première place ! « On est super contents car on est fatigués et on a fait preuve de maîtrise dans un match vraiment pas évident à gérer », a réagi le coach Thibault Wolicki dans Ouest France. Les Béliers seront accompagnés dans la poule haute par Chartres et Tours, tous deux tombeurs de mal-classés (Les Sables et Berck), ainsi que par la surprise Tarbes-Lourdes, qui a composté son billet en s’adjugeant un duel incroyablement fermé contre Vitré (51-47 !).

Les quatre derniers connus

Le dernier strapontin se jouera entre Loon-Plage et Rennes, à égalité mais avec un petit avantage pour les Nordistes pour l’instant : le panier-average favorable et un calendrier bien plus abordable (réception de Tarbes-Lourdes, contre un déplacement à Quimper). Avec 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives de Paul-Lou Duwiquet, les Toons sont allés l’emporter à Lorient (75-68) tandis que l’URB a souffert pour mater le promu Poissy (88-85).

Malgré le revers du 10e, Toulouse, à Challans (64-71), cette défaite francilienne scelle aussi les quatre équipes condamnées à se battre pour le maintien en poule basse : le PBA, Les Sables d’Olonne, Lorient et Berck lutteront pour leur survie.

Les résultats de la 23e journée de Nationale 1 : Rueil – Quimper : 71-89

Chartres – Les Sables : 90-56

Berck – Tours : 64-79

Challans – Toulouse : 71-64

Tarbes-Lourdes – Vitré : 51-47

Lorient – Loon-Plage : 68-75

Rennes – Poissy : 88-85

Poule B

Contrairement à Quimper, Hyères-Toulon a manqué l’occasion de plier l’histoire pour la quête de la première place de la Poule B. Le HTV s’est incliné 63-74 à Mulhouse, renversé dans le dernier quart-temps (10-23) par des Alsaciens qui jouaient une partie de leur avenir. « On n’a rien lâché », soulignait Florian Pouaveyoun, particulièrement complet (11 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres), au micro des DNA. « On a fait les efforts qu’il fallait, en attaque, en défense et au rebond. Et on a bien géré le money-time. On a appris de nos erreurs, on n’a pas oublié les fins de match compliquées du début de saison, on en a tiré les conséquences. »

Mulhouse et Avignon basculent du bon côté

Au-delà du simple fauteuil de leader, ce revers est problématique en vue de la deuxième phase pour les Varois puisque le MBA a désormais toutes ses chances de basculer dans la poule haute, tout comme Avignon-Le-Pontet. 4e et 5e ex-aequo, deux équipes comptent une longueur d’avance sur Pont-de-Chéruy et Andrézieux-Bouthéon. Le SOPCC a laissé passer sa chance lors d’un duel direct dans le Vaucluse (68-71 face à l’USAP) tandis que l’ABLS a perdu très gros en étant dominé à la maison par Boulogne-sur-Mer (65-75). Vaincu à Orchies (92-96), malgré un Valentin Bigote pas si loin du triple-double (26 points, 7 rebonds et 11 passes décisives), Le Havre, désormais 8e, a également perdu toutes ses chances de poule haute.

A contrario, la grosse opération du soir est à mettre au profit de Caen, dans un duel au sommet contre Saint-Vallier. Mené de 8 points au cœur du troisième quart-temps, le CBC a fait exploser la rencontre, terminant par un 47-13 dans les 14 dernières minutes ! Une folle série qui lui permet de revenir à égalité avec les Drômois à la deuxième place, une petite longueur derrière le leader toulonnais, et surtout de reprendre un panier-average quasi-inespéré (-17 à l’aller). Le fruit d’un énorme collectif puisque ses dix joueurs ont marqué, dont neuf entre 6 et 14 points ! « L’important, c’était de gagner », indique Stéphane Éberlin au micro de Sport à Caen. « On n’avait même pas parlé du point average dans la semaine. C’est parfait. On a le point average sur toutes les équipes de notre poule. On a fait une grosse prestation. […] Il faut savourer, mais ce n’est qu’une étape. Il y aura dix gros matchs. On reste calme et il faut rester humble. On a encore tout à faire. On est dans les clous. »

Quelle soirée encore !! 🤩🤩

La victoire + le point average ✅

LyonSO et Feurs soulagés

En bas de classement, les quatre équipes destinées à jouer la poule basse étaient opposées. Et ce sont LyonSO et Feurs qui ont validé de précieuses victoires pour le maintien. Malgré un buzzer beater de Mykal Riley (24 points) arrachant la prolongation, les Rhodaniens ont fini par mater Besançon (98-94) grâce à un Big Three : le distributeur Thibault Desseignet (18 points et 15 passes décisives), l’inattendu François Wibaut, auteur de sa performance référence en pro (25 points, 13 rebonds et 2 contres, dont 21-10 dès la mi-temps) et l’inoxydable Georgi Joseph (33 d’évaluation, avec 12 points, 17 rebonds et 4 passes décisives). De leur côté, les Enfants du Forez ont étouffé d’autres enfants, ceux du Pôle France (63-57), malgré les 15 unités de Nolan Traoré (à 6/15, mais 0/8 à 3-points).