La Grèce d’Antetokounmpo domine Israël et retrouvera la Lituanie en quarts

La Grèce complète le tableau des quarts de finale de l’EuroBasket 2025. Portée par un excellent Giannis Antetokounmpo (37 points), l’équipe de Vassilis Spanoulis a fait la course en tête contre Israël ce dimanche soir à Riga. Elle retrouvera la Lituanie mardi soir en quarts de finale.

Intenable Antetokounmpo

Après la Turquie, l’Allemagne, la Lituanie, la Finlande, la Pologne, la Géorgie et la Slovénie, la Grèce s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket, ce dimanche 7 septembre. Idéalement lancés par leur superstar Giannis Antetokounmpo (21 points après 12 minutes de jeu), les Hellènes avaient déjà marqué 28 points après un quart-temps. Même maladroits à 3-points, ils sont allés chercher un grand nombre de rebonds offensifs dans un match intense marqué par un manque de contrôle de part et d’autre. Mais dans ce contexte, ils avaient pris une avance plutôt confortable à la pause (50-41). Une avance qui est montée à +14 (73-59) en début de dernier quart-temps, avec l’apport du jeune Alexandros Samodurov, après un retour israélien à une possession (60-58) lors de la période précédente.

Quelques fulgurances ont permis à Israël de se rapprocher, malgré un petit match de Deni Avdija. Mais les Grecs sont restés aux commandes jusqu’au bout. Sortis en quarts de finale par l’Allemagne en 2022, ils tenteront cette fois d’atteindre le dernier carré, ce qui serait une première pour la sélection depuis 2009. Et une première pour Antetokounmpo tout court.

