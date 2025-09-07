Recherche
EuroBasket masculin

La Grèce d’Antetokounmpo domine Israël et retrouvera la Lituanie en quarts

EuroBasket - Devant de bout en bout contre Israël (84-79), l'équipe nationale de Grèce va affronter la Lituanie ce mardi en quarts de finale. La sélection de Vassilis Spanoulis a été lancée par un Giannis Antetokounmpo stratosphérique.
|
00h00
Résumé
Écouter
Giannis Antetokounmpo a parfaitement lancé la Grèce contre Israël

Crédit photo : Julie Dumélié

La Grèce complète le tableau des quarts de finale de l’EuroBasket 2025. Portée par un excellent Giannis Antetokounmpo (37 points), l’équipe de Vassilis Spanoulis a fait la course en tête contre Israël ce dimanche soir à Riga. Elle retrouvera la Lituanie mardi soir en quarts de finale.

Giannis Antetokounmpo a été inarrêtable en transition
Giannis Antetokounmpo a été inarrêtable en transition (photo : Julie Dumélié)

Intenable Antetokounmpo

Après la Turquie, l’Allemagne, la Lituanie, la Finlande, la Pologne, la Géorgie et la Slovénie, la Grèce s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket, ce dimanche 7 septembre. Idéalement lancés par leur superstar Giannis Antetokounmpo (21 points après 12 minutes de jeu), les Hellènes avaient déjà marqué 28 points après un quart-temps. Même maladroits à 3-points, ils sont allés chercher un grand nombre de rebonds offensifs dans un match intense marqué par un manque de contrôle de part et d’autre. Mais dans ce contexte, ils avaient pris une avance plutôt confortable à la pause (50-41). Une avance qui est montée à +14 (73-59) en début de dernier quart-temps, avec l’apport du jeune Alexandros Samodurov, après un retour israélien à une possession (60-58) lors de la période précédente.

Quelques fulgurances ont permis à Israël de se rapprocher, malgré un petit match de Deni Avdija. Mais les Grecs sont restés aux commandes jusqu’au bout. Sortis en quarts de finale par l’Allemagne en 2022, ils tenteront cette fois d’atteindre le dernier carré, ce qui serait une première pour la sélection depuis 2009. Et une première pour Antetokounmpo tout court.

A Riga,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Grèce
Grèce
Suivre
Israël
Israël
Suivre
