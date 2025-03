La hiérarchie se dessine en Pro B : Orléans devient seul leader pour la première fois, Fos est bon dernier

Parfois, les extrêmes peuvent donc se rassembler. En l’espace d’une soirée, le Palais des Sports de Marseille a consacré le nouveau patron de Pro B, Orléans, seul leader pour la première fois de la saison, et la nouvelle lanterne rouge, Fos-sur-Mer, désormais isolée à la dernière place suite à la victoire de Chartres la veille à Nantes.

Fos « n’a pas tout donné »…

Ou plutôt en l’espace de 11 minutes. Le temps pour l’OLB d’appuyer sur la tête d’une équipe provençale absolument dramatique (10-30), qui a entièrement justifié son statut de relégable, sans âme, à l’exception de Mathieu Wojciechowski et de son infatigable supporter, Fabrice, l’un des rares qui a semblé y croire jusqu’au bout. « On n’a pas tout donné, on aurait pu faire un peu plus », regrette Vincent Vent.

Des propos qui interpellent à l’aune de l’urgence comptable à Fos, battu lors de ses dix dernières sorties, avant un match à la vie à la mort contre Chartres vendredi prochain. « J’étais très en colère à ce propos-là », peste Rémi Giuitta. « On a beau leur répéter tous les jours, je n’ai pas le sentiment qu’ils prennent la mesure de la situation. Je ne vois pas de révolte. On est des gentils et ça m’indigne ! » Quant à la « petite bombe du championnat chypriote », Jonathan Cisse, tout récemment arrivé ? Pour l’instant, on dira pudiquement que la Pro B, ce n’est pas Chypre (1/13 en deux matchs)…

« Un match vraiment sérieux » pour Orléans

De fait, dans la cité phocéenne, Orléans n’aura pas vécu sa soirée la plus difficile de la saison, loin de là. Quand on arrive à gagner un match avec 17 points d’avance (77-60), tout en shootant à 21% à 3-points et en perdant 17 ballons, c’est qu’on avait une certaine marge. « On a fait un match vraiment sérieux : en encaissant aussi peu de points, on se donne de grandes chances de gagner », apprécie l’entraîneur Lamine Kebé, qui pointe toutefois « une marge de progression, avec encore des moments d’inconstance. »

Avec un Lee Moore plus discret qu’à l’accoutumée, mais complet (8 points à 2/8, 7 rebonds et 9 passes décisives), et un Lorenzo Thirouard-Samson qui a honoré son statut d’ancien joueur de Marseille 3×3 (16 points et 2 interceptions en 16 minutes), l’OLB a réalisé l’excellente opération de la soirée en profitant de la défaite de Boulazac la veille sur le parquet de l’ASA. « C’est bien d’être premier mais l’être à huit journées de la fin, ce n’est pas le but non plus », tempère Lamine Kebe. Certes, mais c’est aussi un bon timing pour sortir du bois…