La JDA Dijon résiste au retour du SLUC Nancy pour lancer sa saison

La JDA Dijon était la dernière équipe à ne pas avoir encore lancée sa saison en Betclic ELITE. Ce mardi 1er octobre, elle l’a fait de belle façon en s’imposant à la maison contre le SLUC Nancy (93-84).

Les gros tirs des anciens de la maison !

Après avoir acquis avec la manière sa qualification pour le tour principal de la FIBA Europe Cup, Dijon commence le championnat national sous les mêmes auspices. Et quoi de mieux qu’un duel de grande région, dans son antre, pour se mettre directement dans le bain. Avec un effectif largement renouvelé mais où les têtes sont bien connues du palais des sports Jean-Michel-Geoffroy et de son entraîneur Laurent Legname, peu de doutes subsistaient sur la capacité de Dijon a rapidement performer.

Cela s’illustrait dès le 2e quart-temps, où ld légendaire back-court David Holston – Axel Julien reformé, accompagné désormais d’Ilias Kamardine, faisait parler son partage du ballon ainsi que sa vitesse d’exécution. Moins fluide, dans un style plus rugueux, le SLUC appuyait pour sa part à l’intérieur, avec un Shevon Thompson (25 points et 10 rebonds) lancé sur ses standards du début de saison dernier. Mais les automatismes du passé n’empêchent pas les baisses de régime, comme en a été victime Dijon ce mardi. Tranquillement installée dans sa partie en début de 3e quart-temps (56-41, 23′), la JDA a pourtant subi un énorme trou d’air, de la 23e à la 27e, encaissant une série de 17 à 0 à la grande initiative de Chris Clemons, Clément Frisch et Caleb Walker.

Dans une partie de nouveau accrochée, Dijon a malgré tout su s’en sortir avec ses tauliers en fin de match. Axel Julien, friand des tirs compliqués, mais aussi l’un des véritables nouveaux-venus, Christian Sengfelder, ont inscrits de gros tirs dans les dernières minutes pour assurer le premier succès dijonnais de la saison en Betclic ELITE (93-84).