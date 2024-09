Le Portel, Dijon et Cholet connaissent tous leurs adversaires en FIBA Europe Cup

Grâce à ses deux victoires contre le Dinamo Zagreb lors du tour préliminaire, Dijon a rejoint Le Portel et Cholet au tour principal de la FIBA Europe Cup.

Ainsi, la JDA défiera en phase de groupes les Allemands de Ludwigsbourg, les Kosovars de Trepça et les Écossais de Caledonia. Pour l’ESSM, les poules auront un fort accent de l’Est, avec les Bulgares de Rilski Sportist, les Hongrois de l’Alba Fehervar et les Estoniens BC Kalev-Cramo. Enfin, Cholet aura des adversaires bien plus proches de lui, avec les Belges d’Anvers, les Suisses de Fribourg et les Roumains de Constanta.

Les phases de poules de la FIBA Europe Cup débuteront à partir du mardi 8 octobre.