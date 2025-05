La JL Bourg corrige Cholet et s’offre une balle de match à domicile

Cholet Basket espérait capitaliser sur son excellente saison régulière et sur l’avantage du terrain pour bien démarrer ses playoffs. Mais la JL Bourg est venue gâcher la fête ce lundi soir à la Meilleraie. Supérieurs dans tous les domaines, les Bressans se sont imposés avec autorité (71-95), infligeant à CB une véritable claque et s’offrant une balle de qualification à domicile dès mercredi.

VICTOIRE 🔥@CB_officiel – 71 🆚 95 – JL Bourg Le 1er match est remporté dans cette bataille. Le travail continuera ce mercredi 28 mai à 19h à la maison ! 👊 🎟️ https://t.co/nXOoG2cKNB#WeRedy | #PlayoffsBetclicElite pic.twitter.com/loMQ3CUmOZ — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 26, 2025

Un match à sens unique après une entame équilibrée

Avant même l’entre-deux, l’émotion était au rendez-vous à la Meilleraie, avec la remise du trophée de Meilleur entraîneur de la saison à Fabrice Lefrançois. Mais le beau moment a vite laissé place à la dure réalité des playoffs. Si Cholet entame bien la rencontre, c’est Bourg qui crée le premier écart (4-9, 4e), dans une ambiance déjà tendue. Très vite, la maladresse extérieure de CB (0/4 à 3 points après dix minutes) et l’impact physique de la JL ont fait pencher la balance en faveur des visiteurs.

Les Choletais se sont heurtés à une défense agressive, ont perdu 13 ballons en première mi-temps, et ont peiné à contenir Salash et Kokila à l’intérieur. Un éclair de Nathan De Sousa a permis à CB de revenir à -2 (25-27, 14e), mais Bourg a immédiatement répondu par un 7-0. À la pause, les signaux ont été au rouge : 1/10 à 3 points, 10 points de retard (30-40) et une salle inquiète.

Un dernier quart-temps à sens unique

Au retour des vestiaires, Cholet a replongé. Malgré un léger réveil d’Ayayi et Wheeler (39-47, 24e), les Bressans ont repris leur marche en avant (39-53, 26e), puis ont creusé un écart irrattrapable dans le dernier acte. Nelson, Jefferson et Joël Ayayi ont porté l’estocade, pendant que Kevin Kokila a dominé la raquette choletaise (60-81, 36e).

La JL Bourg a déroulé son basket avec confiance, tandis que CB a enchaîné les fautes de concentration et les balles perdues. La fin de match a été longue et pénible pour le public choletais, spectateur d’une véritable démonstration.

Dos au mur, Cholet devra réagir

Avec cette lourde défaite, Cholet a perdu l’avantage du terrain acquis de haute lutte pendant la saison régulière. Mercredi à Ekinox, les hommes de Fabrice Lefrançois devront réaliser un exploit pour prolonger leur saison. La JL Bourg, elle, n’a jamais semblé aussi solide et proche d’un retour en demi-finales.