La JL Bourg débute la phase retour par une victoire, Strasbourg par des regrets

Si la qualification pour la Leaders Cup est un motif de satisfaction, la SIG Strasbourg se devait de repartir du bon pied après deux revers consécutifs en championnat. Pour ce premier match de la phase retour ce vendredi 17 janvier, la formation alsacienne a de nouveau trébuché à domicile face à la JL Bourg (70-76).

La @JLBourgBasket tient sa revanche et remporte une précieuse victoire dans la course aux playoffs ! 🚀#BetclicELITE pic.twitter.com/4kPQozP0Vo — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 17, 2025

Strasbourg au coude à coude avec Bourg à la mi-temps

Ce n’est pas le début de match idyllique auquel pouvait s’attendre le public du Rhénus. Dominatrice dans tous les secteurs du jeu, la JL Bourg s’est rapidement détachée au tableau d’affichage (4-13, 4′). Sous l’impulsion d’un Jordan Usher omniprésent (22 points à 8/12 aux tirs et 6 rebonds), auteur de son record en championnat quelques jours plus tôt à Paris, les hommes de Frédéric Fauthoux ont pris les devants au terme d’un premier quart-temps offensif (14-21).

Dans le dur, la SIG Strasbourg a pu néanmoins compter sur le bon passage de Jean-Baptiste Maille (8 points à 3/5 aux tirs et 7 rebonds) pour rester au contact. Bousculée par une équipe de la JL Bourg très efficace offensivement, la formation de Laurent Vila s’est appuyée sur ses individualités et notamment Vitalis Chikoko (17 points à 7/13 aux tirs et 9 rebonds) pour rester sur les talons adverses (24-31, 15′). Revenus à 5 points de la Jeu juste avant la mi-temps (32-37, 20′), les Alsaciens se sont complètement relancés.

Adrian Nelson libère la JL Bourg au Rhénus

La pause aura été salvatrice pour la SIG Strasbourg, quelques minutes durant, au moins. Revenue sur le parquet avec la ferme intention de renverser la situation à son avantage, l’équipe de Laurent Vila a infligé un 12-4 d’entrée pour prendre les commandes (39-37, 22′). Mais force est de constater que la JL Bourg sait gérer les moments de tension. Bousculés, les Burgiens se sont reposés sur l’homme de la soirée. Sur un nuage offensivement, Jordan Usher a porté les siens.

2️⃣2️⃣ points pour Jordan Usher à la fin du 3e QT ‼️@DAZN_FR #BetclicELITE pic.twitter.com/XJFYlQKqXU — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 17, 2025

Toujours en tête de 3 points après trente minutes très intenses (57-60, 30′), la Jeu a eu beaucoup de mal à se défaire de son adversaire du soir, et pour cause. Dans ce match de séries où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, Strasbourg a infligé un 8-0 à Bourg-en-Bresse pour repasser devant une nouvelle fois (68-64, 34′). Dans un ultime chassé-croisé et guidée par un Adrian Nelson décisif (19 points à 7/12 aux tirs et 6 rebonds), la JL Bourg a fini par avoir le dernier mot face à une équipe alsacienne qui n’aura rien lâché jusqu’au bout.

Une victoire (70-76) durement obtenue mais très importante pour la deuxième attaque de Betclic ÉLITE, qui continue ainsi de coller le quatuor de tête. Battu lors de leur première confrontation à Ékinox, Frédéric Fauthoux a cette fois su prendre le meilleur sur son adjoint en Bleu Laurent Vila. De son côté, la SIG Strasbourg essuie un troisième revers consécutif. Si près et pourtant si loin de l’emporter ce vendredi soir au Rhénus.