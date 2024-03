La JL Bourg remporte largement son combat face au Mans

Samedi soir, la JL Bourg a remporté un combat presque déséquilibré face au Mans Sarthe Basket. « C’était un beau match de rentrée, un bon combat », se satisfaisait l’intérieur bressan Bodian Massa, l’un de ceux qui a infligé le plus de bleus et d’ecchymoses aux corps manceaux. Largement devant à la mi-temps (45-22), la JL Bourg n’a jamais relâché la pression sur son adversaire pour s’imposer de presque 20 points au final (86-67). Cette victoire permet aux Burgiens de conforter leur 3e place au classement de la Betclic ELITE.

La JL Bourg a mis Le Mans au supplice des fautes

L’incapacité du Mans à répondre aux assauts bressans s’est vu tout au long de la partie à Ékinox. Harcelés en attaque, brusqués en défense, les joueurs manceaux n’ont jamais réussi à répondre à l’intensité physique de la JL Bourg. Avec 10 ballons perdus et un pourcentage à 2-points inférieur à 30%, il était logique de voir la formation d’Elric Delord largement derrière à la pause (45-22, 20′).

D’autant que Bourg-en-Bresse n’a pas relâché son étreinte au retour des vestiaires, plaçant Le Mans dans une situation difficile au niveau des fautes durant toute la partie, avec 5 joueurs à quatre fautes ou plus au final. L’illustration de l’impuissance sarthoise du soir, avec une équipe mancelle coupable d’avoir commis 30 fautes en tout et pour tout. Une accumulation de pénalités qui a permis à Bourg-en-Bresse de cumuler 41 lancers-francs ! Et pourtant, comme lors de son paradoxal match statistique face au Portel mi-janvier, les Burgiens ont fait preuve de maladresse dans l’exercice de la ligne de réparation. Si Le Mans est bien revenu à dix longueurs dans le dernier quart-temps (66-56, 33′), avec le léger sursaut de DeVante Jones (11 points à 5/9 aux tirs), ce n’était qu’un feu de paille, rapidement balayé par les contres de Bodian Massa (10 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres).

William Howard a rejoué au basket

C’est dans cette bien triste soirée pour Le Mans, à l’image du match en traversée du désert de Williams Narrace (0 point, 9 échecs aux tirs et 4 fautes en 16 minutes de jeu), que l’on a pu observer le nouveau renfort manceau William Howard. Le héros du 21e titre de l’ASVEL a fait son retour au jeu, après plus d’un an d’arrêt, pour 5 points et 4 rebonds en 11 minutes de jeu. « Ça me fait très plaisir de revenir après cette longue absence, confiait-il au micro de Skweek. J’aurais préféré une victoire mais personnellement, je suis vraiment content. Je n’ai eu aucune gêne. »

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre