La JL Bourg reste le seul club labellisé Or, Monaco et Paris progressent, trois clubs disparaissent du palmarès

Mis en place en 2013/14, les labels ont été décernés pour l’exercice 2023/24. Et pour la deuxième fois d’affilée, depuis que les critères ont évolué en 2022, la JL Bourg est le seul club labellisé Or par la LNB. Une distinction honorifique mais synonyme d’excellence européenne et d’une valorisation financière, évidemment supérieure aux deux autres labels.

La Commission Label Club de la LNB a rendu ses résultats définitifs pour la saison 2023/24. ✔️ 22 labels décernés.

🥇 La @JLBourgBasket en or pour la deuxième année de suite.

🥈 13 clubs Label Argent, un record. Toutes les infos ➡️ https://t.co/j1i1qO47VP pic.twitter.com/hpxVjdqxES — LNB (@LNBofficiel) June 20, 2024

Alors que l’évaluation se fait à travers cinq rubriques (Projet club, ressources humaines, structuration financière et budgétaire, politique sportive et de formation, expérience client / digital / RSE), le club bressan a obtenu les meilleures notes dans trois sections spécifiques et la deuxième place, derrière l’ASVEL, en terme de politique sportive et de formation. Lyon-Villeurbanne est également le mieux noté pour les ressources humaines.

Pau de retour, Limoges disparaît…

Au total, 22 clubs ont obtenu un Label, le même nombre que la saison dernière puisque la Roca Team avait finalement obtenu le bronze après ré-examen de son dossier. Parmi les progressions notables, on remarquera celles des finalistes Paris et Monaco, pour la première fois détenteurs de l’Argent. A contrario, trois clubs ont disparu du palmarès : Limoges (labellisé Argent l’an dernier) et les Metropolitans 92 (Bronze), pour des raisons évidentes, ainsi que Le Portel. Ils sont remplacés par l’Élan Béarnais, autrefois habitué du label Argent mais qui n’avait plus été certifié depuis 2022), et deux novices, Aix-Maurienne et le SCABB.

Les infos à retenir :

Ils passent du bronze à l’argent : Monaco, Paris et Orléans

: Monaco, Paris et Orléans Ils dégringolent de l’argent vers le bronze : Personne

: Personne Ils sortent du palmarès : Limoges, Boulogne-Levallois et Le Portel

: Limoges, Boulogne-Levallois et Le Portel Ils retrouvent le bronze : Élan Béarnais

: Élan Béarnais Ils obtiennent le bronze pour la première fois : Aix-Maurienne et Saint-Chamond.

Alors que la candidature pour la labellisation était facultative jusque-là, elle deviendra obligatoire à partir de la saison 2024/25 pour tous les clubs LNB.