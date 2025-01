La JL Bourg s’en sort à Strasbourg et fait le trou sur Le Mans au classement

La JL Bourg, qui caracole en tête du championnat Espoirs ÉLITE, a du mal à se défaire de la SIG Strasbourg ce samedi 18 janvier en début de soirée au Rhénus. Cependant, l’expérience des Bressans a fait la différence dans le dernier quart-temps.

Anatole Humeau à un rebond du triple-double

Car dans le troisième quart-temps, l’équipe de Nicolas Croisy a perdu pied en Alsace. Guidée par son meneur Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans), auteur de deux gros paniers à 3-points sur step-back, la formation de Patrice Koenig a pris le dessus pour remporter la période 28 à 14. Mais les leaders du championnat ont durci le ton pour reprendre le dessus sur l’ultime période. Limité jusque là (8 points et 4 rebonds pour attaquer le dernier quart-temps), le pivot Wilson Jacques (2,13 m, 19 ans) est devenu injouable (19 points à 6/13 aux tirs et 7/7 aux lancers francs, 11 rebonds et 2 passes décisives pour 25 d’évaluation en 34 minutes), accentuant la pression sur le rebond adversaire (17 rebonds offensifs contre 15 défensifs pour les locaux). De plus, Anatole Humeau (1,92 m, 19 ans) était au four et au moulin (17 points à 4/8 aux tirs et 7/9 aux lancers francs, 9 rebonds, 12 passes décisives pour 1 seule balle perdue, 1 contre et 5 fautes provoquées pour 32 d’évaluation en 34 minutes) pour prendre le relai de Léon Sifferlin (1,96 m, 19 ans), particulièrement en verve avant la pause (17 points à 4/8 à 3-points et 6 passes décisives en 33 minutes). Enfin, Leeroy Nijean (10 points à 4/7 et 5 rebonds) a eu un impact essentiel dans la remontée des siens.

VICTOIRE ✅@sigstrasbourg 71 – 80 JL Bourg Bis repetita pour la Jeu ! 💪 Ce fut dur, ce fut intense, mais cette fois-ci ce sont les Espoirs qui finissent par l’emporter face à Strasbourg. Une 13ᵉ victoire qui consolide leur place de leader 🔥#WeRedy pic.twitter.com/WXW8D0n2Mv — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) January 18, 2025

Proposant un basket toujours aussi solide, sûre de ses fondamentaux (19/21 aux lancers francs, 22 passes décisives pour 12 balles perdues), la JL Bourg l’a donc emporté 80 à 71. Résultat, les Bressans (13 victoires et 2 défaites) accentuent leur avance au classement puisque Le Mans (11 victoires et 4 défaites) s’est dans le même temps incliné à Nanterre.