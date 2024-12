La JL Bourg s’incline dans les derniers instants à Cluj-Napoca

La JL Bourg a lâché du leste face à un adversaire direct en EuroCup ce mercredi 11 décembre. Sur le parquet de Cluj-Napoca, qui était pourtant privé d’Adam Mokoka (épaule), Bourg-en-Bresse s’est incliné dans les tous derniers instants (89-86), voyant ainsi le club roumain revenir à sa hauteur dans le groupe.

Cluj with the impressive win at home!#RoadToGreatness pic.twitter.com/blcZCT549E — BKT EuroCup (@EuroCup) December 11, 2024

Xavier Castaneda à un lancer franc d’arracher une prolongation

La JL Bourg peut s’en vouloir de ne pas être ressortie victorieuse de Roumanie. Dans une partie serrée de bout en bout, le club burgien a pourtant eu les opportunités de l’emporter à la BT Arena. Après une première période où chaque équipe a enchaîné les bonnes séries, Bourg-en-Bresse a failli créer le point de bascule en fin de 3e quart-temps. Grâce à la bonne relation d’Hugo Benitez avec ses intérieurs (auteur de 5 passes décisives en 3 minutes), notamment avec Maksim Salash et Jean-Marc Pansa (10 points chacun), la JL Bourg virait en tête à l’entame du 4e quart-temps (64-66).

Quasiment menée intégralement dans les dix dernières minutes, Frédéric Fauthoux et ses joueurs ont pourtant eu l’occasion de chiper la victoire en fin de partie. Décisif dans la fin de match contre Ljubljana début novembre, Xavier Castañeda (17 points et 8 passes décisives pour 3 ballons perdus) a failli renfiler son costume de héros ce mercredi. Mais après avoir inscrit un lay-up et un tir à 3-points avec la faute dans les deux dernières minutes (84-85), le scoreur bressan a manqué l’occasion d’arracher une prolongation à 5 secondes de la fin, en raison d’un raté aux lancers francs.

La JL Bourg commence à être rattrapée au classement…

Ainsi, doucement mais sûrement, la JL Bourg glisse dans son groupe. Sur le podium depuis le lancement de la saison, le club de l’Ain est désormais 4e, à égalité de bilan avec Turk Telekom Ankara et son adversaire du soir Cluj-Napoca (en attendant le résultat du match en Venise et le Cedevita Olimpija Ljubljana). L’équipe de Frédéric Fauthoux aura l’occasion de se refaire en affrontant justement deux concurrents directs cités précédemment : le TT Ankara de Yoan Makoundou et le Reyer Venise de l’ancien Parisien Aamir Simms.