La JL Bourg va tenter de mettre fin à la domination de l’ASVEL dans le derby

L’ASVEL accueille ce vendredi 18 avril la JL Bourg en ouverture de la 26e journée de Betclic ÉLITE. L’équipe à domicile aura la faveur de son public, même si 1 000 Bressans sont attendus en déplacement à la LDLC Arena.

Sauf qu’au 21e siècle, l’ASVEL domine outrageusement cette confrontation régionale contre la JL Bourg. D’après Le Progrès, les actuels leaders du championnat ont un record de 85,7 % de victoires contre la JL Bourg depuis l’an 2000. Ainsi, les Villeurbannais n’ont perdu qu’à 5 reprises en 35 rencontres. La dernière victoire dans ce derby de Bourg-en-Bresse date du 4 octobre 2020, soit il y a plus de quatre ans. Malgré cette domination dans les chiffres, Pierric Poupet, coach de l’ASVEL, ne part pour autant avec le plein de confiance face à la Jeu.

« Je crains les statistiques. Elles sont très dangereuses ! », indiquait-il au Progrès. « Parce que plus on gagne, plus on se rapproche d’une défaite. Le passé n’augure rien de l’avenir et je suis sûr que Bourg a très envie de nous battre. Si nous ne sommes pas concentrés, ils ont toutes les capacités pour nous battre. »