La JL Bourg veut stopper sa (longue) série de défaites contre l’ASVEL

La dernière victoire de la JL Bourg en match officiel contre l’ASVEL remonte à la pandémie de Covid-19, le 4 octobre 2020. À l’époque, Savo Vucevic était le coach de la Jeu, Danilo Andjusic et Zachery Peacock assuraient encore le scoring burgien et Frédéric Fauthoux venait d’intégrer le staff de l’ASVEL. Quasiment quatre ans plus tard jour pour jour, Bourg-en-Bresse n’a plus gagné contre le voisin villeurbannais (9 défaites consécutives), et voudra y remédier ce dimanche 29 septembre à Ékinox.

Aucune victoire à Ékinox contre l’ASVEL !

« Depuis mon arrivée, nous ne sommes jamais sortis vainqueurs de cette confrontation, constatait auprès du Progrès, Frédéric Fauthoux, l’entraîneur de la JL Bourg, nouvellement intronisé sélectionneur des Bleus. J’espère que nous inverserons la tendance dimanche. » Les supporters d’Ékinox également, eux qui n’ont encore jamais vu leur équipe triompher dans cette enceinte, inaugurée en 2014. Et il faut remonter encore d’une décennie, en 2004, pour trouver trace d’une victoire à domicile de la JL Bourg contre l’ASVEL !

Malgré la montée en puissance de la JL Bourg ces dernières saisons, l’équipe bressane a toujours paru un ton en-dessous de son rival régional. Comme si un sentiment de supériorité historique prévalait encore. C’est pourtant plus armée que jamais que la Jeunesse Laïque s’avance face à une ASVEL, qui elle, n’a pas autant de certitudes que les précédentes années. Invaincue en présaison, la JL Bourg est toute aussi euphorique en ce début d’exercice, avec deux écrasantes victoires en Betclic ELITE (Le Portel) et en EuroCup (Hambourg). D’autant que Bourg-en-Bresse a pris un petit ascendant psychologique avant d’entamer la saison, en remportant le tournoi de présaison de l’Ain Star Game contre l’ASVEL. Mais la vérité de la présaison est toujours fragile, alors reste encore à confirmer le début d’un nouveau cycle ce dimanche 29 septembre en match officiel.

