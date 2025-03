La Karmine Corp en discussions pour lancer un club pro avec Rueil

Selon une information révélée par L’Équipe, la Karmine Corp discute depuis plusieurs mois avec le RAC Basket de Rueil-Malmaison pour créer une section basket. Ce partenariat permettrait au club altoséquanais de retrouver un nouvel élan, un an après sa relégation de Nationale 1 vers la Nationale 2.

Un projet d’envergure autour du basket francilien

Créée en 2020 par Kamel « Kameto » Kebir et Amine « Prime » Mekri, la Karmine Corp s’est rapidement imposée comme une référence dans le monde de l’esport. Sacrée championne d’Europe sur League of Legends, la KC pourrait faire son premier pas hors du numérique avec ce projet basket. L’objectif serait de s’associer avec le RAC Basket, mais aussi avec Grand Paris Sud et Évry-Courcouronnes (et son aréna de 3000 places), où la Karmine est déjà implantée via son statut de club résident des Arènes.

Pour Rueil, cette alliance représenterait une opportunité unique. Le club, longtemps solide pensionnaire de Nationale 1, a dû se résoudre à descendre en Nationale 2 l’été dernier, malgré une formidable saison sportive, à cause d’un désengagement partiel de la municipalité. Une arrivée de la Karmine Corp offrirait au RAC une visibilité sans précédent, portée par une communauté de fans ultra-engagée.

Le RAC prêt à jouer le jeu

Olivier Gagneau, président du RAC Basket, a confirmé auprès de L’Équipe que des discussions sont en cours. « Karmine Corp, Évry et Grand Paris Sud ont en effet initié des discussions avec nous pour lancer un projet d’ampleur. Nous sommes favorables et les discussions sont en cours, sans être finalisées », a-t-il déclaré.

L’idée serait de créer une passerelle entre esport et sport, avec la Karmine comme moteur principal du projet. Une ambition partagée par la mairie d’Évry-Courcouronnes, partenaire historique de la KC, qui voit dans cette collaboration une façon de dynamiser le sport local tout en profitant de la notoriété de l’organisation esport.

Si rien n’est encore signé, ce projet pourrait transformer en profondeur le paysage du basket francilien. Pour le RAC Basket, c’est peut-être la chance de retrouver un statut plus en vue et d’attirer un nouveau public, jeune et connecté. Et pour le basket français d’avoir un nouveau club professionnel sur la région parisienne, sachant que la Ligue Nationale de Basket (LNB) fait partie de l’échange toujours selon L’Équipe.