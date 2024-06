La liste des U15 féminines présélectionnées pour le Tournoi de l’amitié

La Fédération française de basketball (FFBB) a dévoilé la présélection de l’équipe de France U15 féminine pour le Tournoi de l’Amitié, le premier tournoi international joué par une génération française.

Thierry Moullec et son staff ont donné rendez-vous à 18 joueuses nés en 2009, 2010 et même 2011 – pour Masiala Ebengo, U13 de 1,88 m pensionnaire du Pôle d’Île-de-France – du 9 au 15 juin les U15 à Voiron pour un premier stage et des matches de préparation à la clé. Elles seront ensuite à Saint-Quentin du 23 au 29 juin. Ces deux évènements auront servi à mettre en place une équipe qui disputera le dernier rendez-vous de cet été. Du 3 au 8 juillet, la France sera à Varèse pour participer au Tournoi de l’Amitié.

Voici la présélection de l’équipe de France U15 féminine 2024 :